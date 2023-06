Formel 1: Kurz vor Hamilton-Hammer – brisantes Gerücht sorgt für ordentlich Aufregung

Obwohl er aktuell mit dem Kampf um den WM-Titel der Formel 1 nichts zu tun hat, schreibt Lewis Hamilton weiterhin die Schlagzeilen. Besonders im Fokus stehen dabei immer wieder seine Zukunft und sein Privatleben.

Beim Rekord-Weltmeister der Formel 1 bahnt sich nämlich bald wohl ein Hammer an. Demnach soll er wohl kurz vor einer Vertragsverlängerung bei Mercedes stehen. Doch jetzt gibt es abseits der Rennstrecke Aufregung um den Briten. Es geht dabei um sein Liebesleben.

Formel 1: Brisantes Hamilton-Gerücht

Sie hätten wohl DAS Traumpaar der Formel 1 sein können: Lewis Hamilton und Shakira. Vor Kurzem gab es Gerüchte über eine mögliche Beziehung der beiden Stars. Nach dem Barcelona-GP wurden sie in einem Restaurant gemeinsam gesehen. Allerdings werden viele ihrer Fans nun wohl enttäuscht sein. Hamilton und Shakira sind nur gute Freunde.

Stattdessen soll der Mercedes-Pilot vielmehr an dem brasilianischen Model Juliana Nalu interessiert sein, berichtet die spanische Zeitung „El Mundo“. Zwar haben beide in den sozialen Netzwerken keine gemeinsamen Bilder geteilt, sich aber an den gleichen Orten gezeigt.

Auf dem Instagram-Account der 25-Jährigen ist zudem zu sehen, dass Hamilton einige ihrer Fotos geliked hat. Was wiederum tatsächlich bedeuten könnte, dass Shakira und der Pilot nur befreundet seien.

Steht Vertragsverlängerung bevor?

Zurück zur Formel 1. Dort gibt es ebenfalls wilde Gerüchte über Hamilton. So soll der Brite ein lukratives Angebot von Ferrari bekommen haben. Diese Gerüchte dementierte Hamilton deutlich. Stattdessen steht wohl bald eine Vertragsverlängerung bei Mercedes bevor.

„Es wird bald passieren, und wir sprechen eher von Tagen als von Wochen“, sagte Teamchef Toto Wolff in der CNBC-Sendung „Squawk on the Street“ in New York. Und weiter: „Wir bemühen uns sehr [um eine Einigung vor dem Großen Preis von Kanada]. Ich werde ihn heute sehen und vielleicht werden wir darüber sprechen.“ Sieht also wohl alles danach aus, als würde der 38-Jährige den Silberpfeilen erhalten bleiben.

Ferrari-Pilot Charles Leclerc, der mit Mercedes in Verbindung gebracht wurde, hat indes überraschend betont, dass er mal wechseln möchte. Auch seine Aussagen sorgen für ordentlich Furore in der Motorsport-Welt.