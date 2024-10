Mick Schumacher zurück in die Formel 1? Audi-Chef macht es öffentlich: „Definitiv“

Noch sind es zwar zehn Wochen bis Weihnachten – doch das größte Geschenk könnte Mick Schumacher schon jetzt ereilen! Die Chancen auf eine Rückkehr in die Formel 1 schienen eigentlich dahin. Doch plötzlich geht die Tür wieder ganz weit auf.

Sauber (das künftig als Audi-Werksteam firmiert) hat den einzig verbliebenen freien Platz für die kommende Saison. Bisher sah es so aus, als bekäme Formel-1-Veteran Valtteri Bottas noch ein weiteres Jahr. Doch jetzt lässt Neu-Chef Mattia Binotto die Bombe platzen.

+++ Andretti-Paukenschlag! Jetzt gibt es kein Zurück mehr +++

Formel 1: Schumacher auf dem Zettel

Unmissverständlich stellt der Italiener klar, dass Mick Schumacher – entgegen jüngst anders lautender Berichte – noch immer die Chance habe, im Audi zu landen! „Wir schauen uns ihn definitiv an. Er ist einer der Namen, die wir im Auge haben“, verriet Binotto in einem Interview mit dem „Corriere della Sera“.

Zudem bestätigte der einstige Ferrari-Teamchef, dass er und Schumacher sich auch getroffen und über eine mögliche Anstellung gesprochen hätten. Dass Audi nach dem überraschenden Rauswurf von Andreas Seidl (hier mehr lesen) ausgerechnet Binotto als neuen Boss holte, könnte sich für den Deutschen als Glücksfall beweisen.

Gemeinsame Zeit als Vorteil?

Denn Binotto und Schumacher kennen sich bestens. Als Schumacher einst schon einmal nach der Formel 1 strebte, stand der Italiener an seiner Seite. Noch vor einigen Jahren gehörte Schumacher zur Ferrari-Driver-Academy und stand damit unter Binottos Fittichen. Als er die Formel 2 gewann, stand der 54-Jährige bei der Pokalübergabe in der ersten Reihe. Und Binotto arbeitete einst auch schon mit Micks Vater Michael.

Daher sagt der Audi-Boss über Schumi Jr.: „Ich kenne seine Stärken und Vorzüge.“ Ob das letztlich reicht, um den Platz neben Nico Hülkenberg zu ergattern? Eine zeitnahe Verkündung ist nicht zu erwarten.

Formel 1: Nie waren die Chancen größer

Binotto verweist darauf, dass man bei der Entscheidung alle Zeit der Welt habe, weil die Konkurrenz bereits alle Sitze gefüllt hat. Im Grunde müsse man sich fragen: Will man das komplette Erfahrungspaket mit Bottas und Hülkenberg oder will man auch einen jungen Fahrer, der das Team beim Weg an die Spitze langfristig begleitet?

Top-News:

Bei Mick Schumacher dürfte der Kampfgeist so oder so neu geweckt sein. Nie war die Chance auf eine Rückkehr in die Formel 1 größer – besonders, weil der potenzielle neue Boss ihn bereits kennt und nicht nur die vielen Unfälle im Haas sieht.