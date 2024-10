Formel 1: Andretti-Paukenschlag! Jetzt gibt es kein Zurück mehr

Er hatte den großen Traum von einem eigenen Team in der Formel 1 – doch dann zerstörten die anderen Teams alle Hoffnungen. Die Posse um einen möglichen Einstieg von Michael Andretti in die Motorsport-Königsklasse sorgte für viele Diskussionen. Jetzt meldet sich der Amerikaner mit einem weiteren Paukenschlag.

Während Fans der Formel 1 vor den Einstiegsplänen noch nicht zwingend etwas von Andretti gehört hatten, ist er in seiner Heimat eine große Nummer. Seine Firma ist in zahlreichen Rennserien vertreten. Jetzt allerdings kündigt er seinen Rückzug an!

Nach Formel-1-Gerüchten: Andretti zieht sich zurück

Als Unternehmer hat der ehemalige Rennfahrer „Andretti Global“ zu einer großen Marke gemacht. Der Rennstall ist vielen Rennserien wie der IndyCar oder der Formel E erfolgreich vertreten. Für Andretti ist in der eigenen Firma in der bisherigen Form allerdings Schluss.

So verkündeten der 62-Jährige und sein Rennstall, dass er sich als Eigentümer von „Andretti Global“ zurückziehen werde. Eine überraschende Entscheidung, hatte er doch vor Kurzem noch mit aller Macht in die Formel 1 und damit auf Expansion gedrängt.

Neue Führung, alte Ziele?

Die Führung übergibt er an Dan Towriss, der nicht nur Freund Andrettis, sondern auch CEO von Anteilseigner Group 1001 ist. „Jahrzehntelanger Vollgaseinsatz kommt nicht ohne Opfer aus“, schreibt Andretti in einem Brief an die Öffentlichkeit. Nach reiflicher Überlegung der letzten Monate sei er zu dem Entschluss gekommen, einen Schritt zurückzutreten.

Es sei an der Zeit, den Staffelstab an seinen Freund Towriss weiterzugeben. „Ich weiß, dass diese Entscheidung, die ich für mich, meine Familie und das Team treffe, für viele ein Schock ist“, fügt er wissentlich hinzu. Allerdings verkündet er zugleich, dass er dem Team als Berater zur Verfügung stehen werde.

Damit dürften sich die großen Ziele des Rennstalls nicht verschieben. Und die sehen immer noch einen F1-Einstieg vor! So berichtet beispielsweise „motorsport-total“, dass die Vorbereitungen auf einen Einstieg 2026 unbeirrt fortschreiten würden.

Formel 1 verweigerte Aufnahme

In Sachen Königsklasse hatte die FIA Andretti eigentlich schon grünes Licht gegeben. Bei den zehn Teams stieß das allerdings auf Ablehnung. Sie fürchteten um große Teile ihrer Einnahmen. Letztlich räumte ihnen das aktuell geltende Recht ein, die Aufnahme abzulehnen.