Formel 1 in Miami: Fans gehen auf Veranstalter los – „Oberpeinlich“

Das Rennen in Miami in der Formel 1 hatte wenige Überraschungen parat. Max Verstappen ist in seinem Red Bull weiter unschlagbar. Ohne Probleme fuhr er den nächsten Sieg ein – und das, obwohl er von Startplatz neun ins Rennen gegangen ist.

Für deutlich mehr Gesprächsstoff sorgte die Zeremonie vor dem Start des Formel-1-Rennens. Die Fans regten sich über die Show mächtig auf und gingen auf die Veranstalter los.

Formel 1: Fans entsetzt – „Nur noch Show!“

Fahrerparade, ein paar kurze Interviews, die Nationalhymne und das war’s – viel mehr passiert in der Regel vor dem Rennen in der Formel 1 nicht. Beim Großen Preis von Miami mussten die Fahrer aber nun ein ganz neues Prozedere über sich ergehen lassen.

Wenige Minuten vor dem Rennen präsentierte der US-Megastar Will.i.am den neuen Titelsong der Formel 1. Währenddessen trat LL Cool J ans Mikrofon und präsentierte jeden Fahrer einzeln. Die Piloten kamen raus und gingen durch ein Spalier von Cheerleadern.

Bei den Fans kam das überhaupt nicht gut an. Ihr Urteil fiel eindeutig aus. Wir haben dir einige Reaktionen rausgesucht:

„Das sich die Formel 1 nicht schämt, solch einen Dreck zu veranstalten. Könnte kaum noch billiger gehen. Das war mal Sport. Heute nur noch Show!“

„Fehlt eigentlich nur noch, dass das Rennen für eine Halftime Show mit Rihanna unterbrochen wird“

„Das erste Mal seit ewig in eine Formel-1-Übertragung gezappt, direkt rein in den Fahrer-Vorstellungs-Kokolores. Bin kurz vor einem Schleudertrauma vom Kopfschütteln.“

„Was ein Quatsch“

„Also F1 in Miami einfach bodenlos. Diese absolut unnötige Show dahinter, niemand will diese Scheiße sehen. Ich will doch einfach nur geiles Racing auf geilen Strecken, keine Celebrity-Event-Scheiße.“

„Hatte schon Angst, das die Vorstellungsrunde mehr Zeit in Anspruch nimmt als das Rennen.“

„Was für eine Scheiße. Setzt euch in die Karren und fahrt.“

„Oberpeinlich“

„Das will ich nie wieder sehen“

„Es war furchtbar“

Fahrer mit eindeutigem Urteil

Und auch die Fahrer waren von der neuen Showeinlage nicht sonderlich begeistert. „Einige mögen das Rampenlicht, andere nicht“, sagte Weltmeister Max Verstappen, „ich persönlich mag es nicht so sehr. Ich glaube nicht, dass diese Show nötig war. Ich würde lieber meinen Helm aufsetzen, ins Auto steigen und losfahren, aber ich verstehe natürlich den Unterhaltungswert. Ich hoffe, dass wir das künftig nicht bei jedem Rennen machen.“

„Es muss auch ein bisschen Respekt vor den Fahrern geben“, sagte Teamkollege Sergio Perez, „wir müssen uns auf das Rennen vorbereiten, das war ja wenige Minuten vor dem Start.“ Mercedes-Pilot George Russell verriet: „Das war unter uns Piloten bei der Fahrerbesprechung ein heißes Thema. Ich bin offen für Neues, aber das brauche ich nicht.“

„Ich bin hier, um Rennen zu fahren, ich bin nicht hier für eine Show“, schimpfte der Brite. „Ich kenne keinen anderen Sport, wo ein Athlet kurz vor dem Einsatz so was durchmachen muss, mit den Kameras im Gesicht.“