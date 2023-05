Formel 1 – Miami-GP: Verstappens Aufholjagd geglückt! Perez muss sich Teamkollege geschlagen geben

Sonne, Yachten, Formel 1! An diesem Wochenende macht der Rennzirkus an der amerikanischen Ostküste halt. Das kann nur eines bedeuten: Der Miami-GP steht vor der Tür.

Nach dem Rennen durch die Straßen Bakus geht es nun herum ums Hard Rock Stadium. Die Fans hoffen darauf, dass der Miami-GP der Formel 1 spannender wird, als das Rennen in Aserbaidschan. Krachen tut es jedenfalls schon vor dem ersten Training.

Formel 1 – Miami-GP im Live-Ticker

Schlägt Max Verstappen zurück oder gelingt Sergio Perez der nächste Streich? Die Weltmeisterschaft scheinen die beiden Red Bulls unter sich auszumachen. Natürlich sind sie auch beim Miami-GP die großen Favoriten.

Wer hat in der Formel 1 derzeit das Potenzial, die beiden zu stürzen? Wir finden es vielleicht an diesem Wochenende heraus. Mit unserem Live-Ticker bist du immer auf dem aktuellsten Stand.

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

23.35 Uhr: Die Fahrer kommen langsam zur Ruhe, der Tag neigt sich dem Ende. Wir verabschieden uns mit dem dritten Saisonsieg von Max Verstappen. In zwei Wochen macht die Formel 1 dann wieder in Europa Halt. Am 21. Mai geht es dann mit dem Großen Preis der Emilia Romagna in Italien weiter. Bis dahin!

23.25 Uhr: So geht ein, unter dem Strich ruhiger, Renntag in Miami langsam zu Ende. Weder das Wetter, noch technische Defizite machten den Teams ein Strich durch die Rechnung. Verstappen liegt in der Gesamtwertung nun 14 Punkte vor Perez. Es bleibt eine pure Red Bull-Dominanz-Saison.

23.20 Uhr: Für Verstappen, Perez und Alonso geht es nun zur Siegerehrung. Unter den Nationalhymnen der Niederlande und Österreichs lässt sich der zweimalige Weltmeister feiern. Die obligatorische Champagner-Dusche folgt direkt nach der Pokal- und Medaillenübergabe.

23.10 Uhr: Hier das Endergebnis im Überblick:

Verstappen Perez Alonso Russell Sainz Hamilton Leclerc Gasly Ocon Magnussen Tsunoda Stroll Bottas Albon Hülkenberg Zhou Norris De Vries Piastri Sargeant

23.05 Uhr: Damit geht das Rennen in den USA zu Ende. Verstappen holt, wie schon im letzten Jahr, den Sieg in Miami und schraubt an seinem WM-Konto. Auch für Mercedes war es ein gutes Rennen. Nach einem durchwachsenen Samstag kommt Russell auf Platz vier und Hamilton auf Platz sechs ins Ziel. Sainz verteidigt trotz der Strafe seinen fünften Platz.

57/57: Verstappen-Dominanz in Miami! Von Platz neun gestartet, überholte der Weltmeister einen nach dem anderen und sichert sich den Sieg. Hinter ihm kommt Teamkollege Perez ins Ziel. Alonso bleibt die dritte Kraft und holt das nächste Podium für Aston Martin. Die schnellste Rennrunde sichert sich hinten raus noch der Sieger. Auch das lässt er sich natürlich nicht entgehen.

52/57: Fünf Runden vor Schluss scheint das Rennen entschieden. Verstappen konnte einiges an Vorsprung rausfahren und fährt seinem dritten Saisonsieg entgegen. Währenddessen kämpft Leclerc mit Gasly und Hamilton um Platz sechs. Die besseren Karten hat wohl der Ferrari-Pilot. Alonso weilt im Niemandsland auf Platz Drei.

48/57: Verstappen wieder vorn! Nur drei Runden nach seinem Stopp fährt der Niederländer wieder an Perez vorbei. Der Mexikaner hat gegen die frischen Reifen von Verstappen schlicht weg keine Chance.

45/57: Verstappen kommt in die Box und erwischt einen verhältnismäßig schlechten Stopp. Perez übernimmt vorerst die Führung! Der Weltmeister kommt jedoch direkt hinter seinem Teamkollegen raus und jagt Perez nun.

37/57: Die schnellste Rennrunde hat momentan Nico Hülkenberg inne. Da der Deutsche wohl nicht mehr in die Top 10 fährt, bringt ihm das nicht viel. Dennoch eine starke Leistung. Gegen Ende des Rennens dürfte die schnellste Rennrunde aber noch an einen der vorderen Fahrer gehen. Vorne zeichnet sich erneut eine Red Bull-Dominanz ab. Verstappen führt weiterhin vor Perez. Der Niederländer war jedoch noch nicht bei der Box.

35/57: Für Leclerc wird das Rennen zur Katastrophe. Der Monegasse hat mit seinem Auto zu kämpfen und beschwert sich am Funk, dass sein Auto zu viel bounced. Derzeit liegt er nur auf Platz 12.

23/57: Die erste Strafe des Rennes geht auf das Konto von Sainz. Der Spanier fuhr vor seinem Stopp zu schnell in die Boxengasse ein und kassierte eine fünf-Sekunden-Strafe. Das könnte hinten raus noch bitter werden.

21/57: Verstappen übernimmt die Führung! Perez kommt in die Box und fällt vorerst auf Platz vier zurück. Der Weltmeister führt nun den Großen Preis von Miami an.

15/57: Verstappen fährt bis auf Platz Zwei vor! Der 25-Jährige überholt einen nach dem anderen und liegt nun hinter seinem Teamkollegen. Es bahnt sich ein teaminterner Kampf um den Sieg an. Noch ist Perez knapp dreieinhalb Sekunden vor Verstappen. Derweil kommen die ersten Fahrer zu ihrem ersten Boxenstopp.

10/57: Verstappen jagt seine Vordermänner! Der Red Bull-Pilot fliegt quasi über die Strecke und fährt bis auf Platz vier vor. Jetzt wird er sich die Top Drei vorknöpfen wollen. Sein Teamkollege führt weiterhin, kann sich aber nicht wirklich absetzen.

6/57: Hamilton beschwert sich am Funk, dass sich sein Auto nicht gut anfühle. Ein Grund könnte der starke Wind sein, mit dem die Fahrer zu kämpfen haben. Der Brite weilt immer noch auf Platz 13.

4/57: Wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte! Magnussen und Leclerc kämpfen um Platz sechs. Das nutzt Verstappen aus und überholt auf der Start- und Ziel-Geraden gleich beide. Die Aufholjagd des Niederländers beginnt. Derweil bleiben das führende Trio unverändert. Perez verschafft sich ein kleines Polster.

Runde 1/57: Die Lichter gehen aus, die Motoren an! Perez erwischt einen guten Start und verteidigt Platz eins. Gefolgt von Alonso und Sainz. Der größte Verlierer des Starts heißt Kevin Magnussen. Der Däne verliert drei Plätze. Verstappen bleibt vorerst auf Platz neun, Hamilton auf 13.

21.30 Uhr: Nach der Einführungsrunde beginnt dann der Große Preis von Miami. Wir dürfen gespannt sein, was der Start uns bieten wird. Hier sind, wie immer, maximale Konzentration und Reaktionsschnelligkeit gefragt.

21.10 Uhr: Mit musikalischer Unterstützung der neuen Formel-1-Hymne von will.i.am werden die 20 Fahrer jeweils einzeln vorgestellt. Danach folgt die US-amerikanische Nationalhymne, bevor es dann auf der Strecke los geht. So langsam dürften alle Beteiligten auf Betriebstemperatur hochfahren.

20.45 Uhr: Dem großen Preis von Miami droht derweil ein Chaos. Der Grund: der Belag der Strecke. Die Strecke ist ohnehin schon recht rutschig. Schon bei gutem Wetter rutschten die Piloten mit ihren Autos über den Asphalt. Wenn während des Rennens dann noch Regen dazu kommt, könnte es wild werden. Die Teams werden das Regenradar genauestens beobachten (müssen)!

20.30 Uhr: Der Countdown läuft! In einer Stunde beginnt der Große Preis von Miami. Das Rennen verspricht ein spannendes zu werden. Sergio Perez startet von der Pole, Max Verstappen möchte Boden gut machen und Charles Leclerc möchte seinen Fauxpas im Qualifying reagieren. Wir dürfen uns auf ein großes Rennen freuen!

13.49 Uhr: Aston-Martin-Star Fernando Alonso ist trotz des dritten Startplatzes skeptisch: „Ich glaube nicht, dass wir uns den Sieg zum Ziel setzen müssen – vor allem so, wie das Wochenende bislang gelaufen ist“, sagt er. Denn ganz vorne war Alonso in den Zeitentabellen bislang nicht zu finden. Seine beste Platzierung: Platz fünf im zweiten Freien Training. „Ich glaube, dass selbst ein Podium schwer werden wird“, meint der Spanier. „Aber wir fahren einfach unser Rennen. Das haben wir die ganze Saison schon so gemacht. Wir sind in einer privilegierten Position und haben nie erwartet, hier zu sein.“

12.24 Uhr: Verstappen war nach dem Qualifying bedient. Am Mikrofon bei Sky sagte der Niederländer: „Es ist immer schwierig, nicht zu viel Zeit zu verlieren zu Beginn eines Rennens. Vom neunten Platz aus wird es schon schwierig, aber schauen wir einfach wie das Rennen läuft. Vom Gefühl her war alles gut im Auto. Jetzt bin ich ein bisschen böse, aber das gehört dazu.“

Sonntag, 11.05 Uhr: Einen wunderschönen guten Morgen! Es ist Raceday! Doch bis zum Rennen sind es noch etwas mehr als neun Stunden. Bis dahin versorgen wir dich weiter mit allen Infos zu diesem Rennwochenende.

23.30 Uhr: Damit geht der Formel-1-Samstag zu Ende. Nach diesem Qualifying darf man gespannt sein, was morgen geboten wird. Alle Updates und Neuigkeiten rund um den Großen Preis von Miami bekommt Ihr natürlich auch am Renntag hier in unserem Liveticker. Gute Nacht, bis morgen!

23.25 Uhr: Was ein Ende! Zum Schluss war in Miami nochmal richtig was los. Dieses Ergebnis verspricht ein spannendes Rennen! Hier die Startaufstellung für den Großen Preis von Miami im Überblick:

Perez Alonso Sainz Magnussen Gasly Russell Leclerc Ocon Verstappen Bottas Albon Hülkenberg Hamilton Zhou De Vries Norris Tsunoda Stroll Piastri Sargeant

23.10 Uhr: Neben Perez, Alonso und Sainz heißt der große Gewinner des Samstages auch Kevin Magnussen. Der Däne schaffte es in Q3 und profitierte dann von dem Leclerc-Crash. Nun geht er von einem starken vierten Platz ins Rennen. Da sind durchaus Punkte drin!

23.05 Uhr: Wie bitter für Leclerc, wie bitter für Verstappen! Leclerc war auf einer guten Runde und hatte berechtigte Hoffnungen, die Pole zu holen. Kurz vor Schluss setzt es dann den Unfall. Auch Verstappen dürfte angefressen sein. Der Niederländer fuhr zu spät raus und hatte seine Probleme. Durch den Abbruch des Qualifyings konnte er seine Zeit nicht mehr korrigieren – nur P9 für den Weltmeister!

23.00 Uhr: Das Q3 endet mit einem Knall! Charles Leclerc verliert anderthalb Minuten vor Schluss die Kontrolle über sein Auto und setzt es in die Wand – Abbruch des Qualifying. Die Pole geht an Sergio Perez! Der größte Verlierer dieser Aktion: Max Verstappen. Der Niederländer startet nur von Platz neun. Leclerc von Platz sieben. Teamkollege Sainz kommt auf Platz drei, Fernando Alonso startet von Platz zwei.

22.40 Uhr: Die Auslese geht weiter. Dieses Mal trifft es unter anderem Lewis Hamilton! Der Brite kommt nur auf Platz 13. Auch Nico Hülkenberg ist raus. Der Deutsche startet morgen von Platz 12. Nyck de Vries beginnt den Großen Preis von Miami von Platz 15, direkt vor ihm Alfa Romeo-Pilot Guanyu Zhou. Platz 11 geht an Alex Albon.

22.20 Uhr: Das Ende von Q1 endet mit einer Enttäuschung für McLaren. Sowohl Oscar Piastri als auch Lando Norris scheitern im ersten Teil des Qualifying. Piastri startet von Platz 19, Norris von Platz 16. Lokalmatador Logan Sargeant startet von Platz 20, Aston Martin-Pilot Lance Stroll überraschenderweise von Platz 18 und Yuki Tsunoda von Platz 17. In Kürze beginnt dann Q2 mit der Top 15.

22.00 Uhr: Es geht los! Die Ampeln stehen auf Grün, die Motoren laufen heiß, die ersten Fahrer verlassen die Box. Das Qualifying beginnt.

19.45 Uhr: Während für Red Bull und Ferrari alles einigermaßen nach Plan lief, hat Mercedes große Probleme. George Russell kam auf Platz 10 ins Ziel, Lewis Hamilton sogar nur auf Platz 13. Eine enttäuschende Trainingseinheit für die Silberpfeile. In knapp zwei Stunden muss dies deutlich besser aussehen, wenn man sich ein gute Basis für das Rennen schaffen möchte.

19.35 Uhr: Verstappen erneut die Nase vorn! Wie schon im 2. freien Training legt Max Verstappen auch im 3. freien Training die Bestzeit auf den Asphalt. Es folgen Charles Leclerc und Sergio Perez auf Platz zwei und drei. Mal schauen, ob Verstappen auch im Qualifying die Oberhand behält und sich die Pole sichert.

18.30 Uhr: Der Countdown zum Qualifying läuft. Noch drei Stunden bis die Fahrer um die Pole-Position für das morgige Rennen kämpfen. Man darf gespannt sein, was das heutige Qualifying zu bieten hat. Derweil läuft das 3. und letzte freie Training vor der Qualifikation.

15.55 Uhr: In zweieinhalb Stunden starten wir in den Miami-Samstag der Formel 1. Das 3. Freie Training wird gefolgt vom Qualifying. Nach ganz altem Modell, ohne Sprint, ohne Schnickschnack. Auch ganz angenehm.

13.37 Uhr: Die Hoffnungen von Mercedes auf eine Steigerung in Miami sind schon am Freitag erloschen. Miese Performances vor allem in FP2 waren für Lewis Hamilton „ein Schlag in die Magengrube“. Der Rekord-Weltmeister stellt klar: Er hat in Miami keine große Erwartungshaltung mehr.

10.38 Uhr: Ein wenig dürfte sich Mick Schumacher gestern ja schon ins Fäustchen gelacht haben. Nach den Crash-Vorwürfen von Günther Steiner, die zu seinem Haas-Aus führten, setzte Nachfolger Nico Hülkenberg den Haas jetzt an gleicher Stelle wie Mick letztes Jahr in die Bande.

Samstag, 8.00 Uhr: Einen schönen guten Morgen. Quali-Tag in Miami. Zunächst steht aber natürlich noch das 3. Freie Training an.

22.08 Uhr: Die erste Trainingssession ist mittlerweile vorbei. Nico Hülkenberg sorgte für eine rote Flagge, nachdem er in die Wand gekracht war. Nach der Unterbrechung sorgte Mercedes für einen Doppelschlag. Russell und Hamilton setzten die Bestzeiten.

19.30 Uhr: In einer halben Stunde heulen zum ersten Mal die Motoren auf. Dann beginnt das erste Training.

18.48 Uhr: Gegen die Langeweile-Vorwürfe der Formel 1 wehrt sich nun einer der Teamchefs: Baku sei eine Ausnahme gewesen, erklärte Haas-Boss Günther Steiner. Es gab auch viele Rennen, die aufregend waren.

18.03 Uhr: Hier ein kleiner Überblick über die Eckdaten des heutigen Wochenendes:

Freitag:

20.00 Uhr: 1. Freies Training

23.30 Uhr: 2. Freies Training

20.00 Uhr: 1. Freies Training 23.30 Uhr: 2. Freies Training Samstag:

18.30 Uhr: 3. Freies Training

22.00 Uhr: Qualifying

18.30 Uhr: 3. Freies Training 22.00 Uhr: Qualifying Sonntag:

21.30 Uhr: Miami-GP

17.17 Uhr: Es ist also schon mal Feuer drin. Mal sehen, ob die beiden Streithähne auf der Strecke wieder aufeinandertreffen.

17.01 Uhr: Ausführlich erklärte der Brite, dass er Verstappens Reaktion „ein wenig armselig“ gefunden habe. „Man lernt es schon als Kind: Wenn du austeilen willst, dann musst du auch einstecken können“, sagte er gegenüber „Sky“.

„Er hat schon viele solcher Aktionen gemacht und ist hart im Rennen, und es ist ein bisschen armselig zu sehen, wie er seine Klappe aufreißt, obwohl es das erste Mal war, dass er etwas in dieser Hinsicht zurückbekommen hat“, so der Brite.

16.22 Uhr: Dabei war es gerade der Sprint, der in Baku ein wenig Feuer ins Geschehen brachte. George Russell und Max Verstappen kamen sich sehr nahe, worauf hin der Niederländer sich seinen Kollegen wortgewaltig zur Brust nahm.

Freitag, 16.00 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum Live-Ticker an diesem Wochenende. Der Große Preis von Miami öffnet seine Pforten. Kein Sprint, kein Schnick-Schnack – die Fans erwartet eine „herkömmliches“ Wochenende.