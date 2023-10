Formel 1 in Mexiko: Star-Pilot erlebt Horror – seine Fans sind den Tränen nahe

Kaum ein Pilot in der Formel 1 steht so sehr in der Kritik und vor allem unter Druck. Fast wöchentlich gibt es Berichte und Meinungen von Experten über sein mögliches Aus in der Motorsport-Königsklasse.

Die meisten Fans werden sicherlich wissen, um welchen Fahrer es geht: Sergio Perez. Der Mexikaner muss in den letzten Rennen in diesem Formel-1-Jahr liefern. Doch ausgerechnet zu seinem Heimrennen in Mexiko-Stadt gab es einen mehr als nur bitteren Rückschlag für den Red-Bull-Piloten.

Formel 1 in Mexiko: Star-Pilot am Boden zerstört

Für jeden Fahrer ist es immer etwas Besonderes, ein Heimrennen in der Formel 1 zu haben. Diese Ehre haben nicht viele Piloten. Sergio Perez gehört zu den Glücklichen. Am 29. Oktober fand der Mexiko-GP statt. Für den Red-Bull-Piloten immer ein ganz spezieller Tag.

In den vergangenen Wochen und Monaten prasselte viel Kritik auf Perez ein. Umso schöner wäre es, wenn er ausgerechnet in Mexiko ein Erfolgserlebnis einfahren könnte. Das dachten sich auch die zahlreichen mexikanischen Fans, die ihn bei jedem Rennen, egal in welchem Land, anfeuern. Schon das Qualifying lief für Perez nicht so wie erhofft. Er qualifizierte sich auf Position fünf ins Rennen – sogar hinter AlphaTauri-Fahrer Daniel Ricciardo.

Und im Rennen wurde es noch schlimmer. Perez erlebte einen starken Start, überholte Ricciardo und Carlos Sainz. Dann kam es in der ersten Kurve zu einem Dreikampf mit Max Verstappen und Charles Leclerc. Doch Perez stieß mit Leclerc zusammen, hob ab und krachte unsanft auf den Boden.

Mexikanische Fans den Tränen nahe

Perez fiel auf den letzten Platz zurück, musste anschließend in die Box. Dort gab es zwar neue Reifen für ihn, aber es ging nicht mehr weiter. Das Heimrennen für den Formel-1-Piloten war zu Ende. „Leider musste Checo wegen erheblicher Schäden am Seitenkasten und am Boden das Rennen aufgeben“, erklärte Red Bull. Zwar blieb der Mexikaner noch einige Minuten in der Garage sitzen, stieg aber dann endgültig aus, als klar war, dass nichts mehr möglich sei.

Ein mehr als nur bitterer Sonntag für Perez und seine Fans, die in den sozialen Medien und auch auf den Tribünen mit den Tränen kämpften. „Herzschmerz. Das tut einfach nur weh. Ich hoffe, Checo kommt stärker zurück“, „Ich kann nicht mehr. Wieso ausgerechnet heute? Wieso bei seinem Heimrennen?“ und „Vorbei. Ich schaue mir das Rennen nicht mehr an“, heißt es von den Anhängern des Mexikaners.