Formel 1 – Mexiko-GP im Live-Ticker: Ferrari-Wahnsinn! Dämpfer für Verstappen

Die Amerika-Reise der Formel 1 geht weiter: Nach dem USA-GP steht nun Teil zwei des Triple Headers an. Die Formel 1 zu Gast in Mexiko City auf dem Autodromo Hermanos Rodriguez.

Max Verstappen würde beim Großen Preis von Mexiko gerne seinen 16. Saisonsieg in der Formel 1 einfahren. Dieses Mal muss er sich aber wohl auf die maximale Gegenwehr einstellen: Lokalmatador Sergio Perez wird alles daransetzen, um zum ersten Mal vor den eigenen Fans zu gewinnen.

Formel 1 – Mexiko-GP im Live-Ticker

Kann Sergio Perez zum ersten Mal seinen Heim-GP gewinnen? Fährt Max Verstappen beim Großen Preis von Mexiko seinen 16. Sieg in der laufenden Formel-1-Saison ein? Oder gibt es eine ganz große Überraschung?

Wir halten dich in unserem Live-Ticker zum Großen Preis von Mexiko über die neusten Entwicklungen des Formel-1-Wochenendes auf dem Laufenden!

Startreihenfolge – Mexiko-GP

Leclerc (Ferrari) Sainz (Ferrari) Verstappen (Red Bull) Ricciardo (AlphaTauri) Perez (Red Bull) Hamilton (Mercedes) Piastri (McLaren) Russell (Mercedes) Bottas (Alfa Romeo) Zhou (Alfa Romeo) Gasly (Alpine) Hülkenberg (Haas) Alonso (Aston Martin) Albon (Williams) Ocon (Alpine) Magnussen (Haas) Stroll (Aston Martin) Norris (McLaren) Tsunoda (AlphaTauri)* Sargeant (Williams)*

*Startplatzstrafe

19.20 Uhr: Langsam aber sicher steigt die Spannung. Um 21 Uhr geht es los in Mexiko.

18.39 Uhr: Eigentlich sollte Logan Sargeant als letzter ins Rennen starten. Doch nun hat Aston Martin bekannt gegeben, dass Lance Stroll aus der Boxengasse beginnen wird. Beim Auto des Piloten gab es jede Menge Änderungen.

16.28 Uhr: Vor dem Großen Preis von Mexiko in der Formel 1 ist es in der Nähe des Autodromo Hermanos Rodriguez zu einer Schießerei mit Todesopfern gekommen (hier mehr dazu).

15.15 Uhr: Ein ziemlich wütender Lewis Hamilton richtete deutliche Worte an sein Team. Hier sind alle seine Aussagen zu lesen.

12.32 Uhr: Die große Überraschung im Qualifying war Daniel Ricciardo. Der Australier landete sogar vor Sergio Perez – was eine Kampfansage. Tut sich bei Red Bull jetzt etwa doch noch was? Hier mehr dazu!

09.21 Uhr: Logan Sargeant kassierte im Nachgang noch eine Strafe: Für Überholen unter gelber Flagge muss er 10 Plätze zurück und kassiert zwei Strafpunkte. Er startet aber ohnehin vom letzten Platz. Und ebenfalls von hinten startet Yuki Tsunoda. Das war aber schon vorher klar: Er hat den Motor gewechselt, obwohl das Kontingent schon aufgebraucht war.

Sonntag, 09.19 Uhr: Einen wunderschönen guten Morgen! Heute ist Race-Day, um 21 Uhr steigt der Große Preis von Mexiko.

0.10 Uhr: Leclerc fährt auf die Pole, Sainz landet nur knapp dahinter. Für Verstappen reicht es nur zur Rang drei. Und es gibt eine weitere faustdicke Überraschung: Daniel Ricciardo stellt seinen AlphaTauri in die zweite Startreihe.

0.08 Uhr: Ferrari-Wahnsinn in Mexiko!!! Doppel-Pole für die Scuderia.

23.42 Uhr: In Q2 müssen Tsunoda (AlphaTauri), Albon (Williams), Alonso (Aston Martin), Hülkenberg (Haas) und Gasly (Alpine) die Segel streichen. Besonders bitter für Albon: Seine schnelle Runde wurde wegen des Verstoß gegen die Tracklimits gestrichen. Sie hätte eigentlich für das Q3 gereicht.

23.20 Uhr: Bitteres Aus für Lando Norris! Der McLaren-Pilot leistet sich einen Fehler und kann wegen Alonsos Dreher keine schnelle Runde mehr fahren. Nur Platz 19 für den Briten. Ebenfalls raus sind Sargaent (Williams), Stroll (Aston Martin), Magnussen (Haas) und Ocon (Alpine).

23.01 Uhr: Das Qualifying zum Großen Preis von Mexiko ist gestartet!

20.34 Uhr: Das 3. Freie Training in Mexiko ist absolviert. Wieder einmal führt Weltmeister Max Verstappen das Feld von Vorne an. Die Bestzeit geht mit 1:17.887 Minuten auf Soft an den Redbull-Star. Alexander Albon (Williams) und Sergio Perez (Red Bull) reihen sich direkt dahinter ein. Niko Hülkenberg fährt auf Platz 16 ein und lässt damit zumindest seinen Haas-Kollegen Kevin Magnussen (19) hinter sich.

17.21 Uhr: Ferrari macht sich an diesem Wochenende wenig Hoffnung auf die Pole. „Es wäre eine Riesenüberraschung, wenn wir die Poleposition holen, aber man soll nie nie sagen“, grübelt Leclerc und erklärt: „Es ist eine schwierige Strecke. Es ist sehr schwierig, eine Runde zusammenzubringen. Aber ich habe das Gefühl, dass wir an diesem Wochenende ein bisschen zu weit weg sind.“

14.23 Uhr: Weiter geht’s in Mexiko City am späten Samstagabend um 19.30 Uhr mit dem 3. Freien Training. Um 23 Uhr steht dann das Qualifying an.

13.58 Uhr: Die mexikanischen Fans dürfen sich trotzdem durchaus berechtigte Hoffnungen machen: Sergio Perez war in beiden Trainingseinheiten nur knapp Dreizehntel hinter seinem Teamkollegen. Und auch die Konkurrenz machte mit starken Zeiten Hoffnungen auf ein enges Rennen.

12.35 Uhr: Der bisherige Dominator des Wochenendes ist aber wieder einmal Max Verstappen. Der frischgebackene Weltmeister landete in beiden Trainingseinheiten ganz vorne.

11.49 Uhr: Überraschend stark in den Trainingseinheiten war Alexander Albon. Im FP1 landete er auf Rang zwei, in FP2 zeigte er starke Longruns. Mit dem Williams könnte in Mexiko zu rechnen sein.

11.01 Uhr: Die ersten Trainingseinheiten sind schon durch. Am Freitag im FP1 durften sich auch gleich fünf Rookies versuchen: Theo Pourchaire (Alfa Romeo), Frederik Vesti (Mercedes), Jack Doohan (Alpine), Isack Hadjar (AlphaTauri) und Oliver Bearman (Haas). Oliver Bearman war als Fünfzehnter der beste Nachwuchsfahrer.

Samstag, 10.21 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum Großen Preis von Mexiko der Formel 1. Aufgrund der Zeitverschiebung gibt es an diesem Wochenende ungewohnte Zeiten für die europäischen Fans.