Formel 1 – Mexiko-GP im Live-Ticker: Perez-Hammer? Mexikaner voller Hoffnung

Die Amerika-Reise der Formel 1 geht weiter: Nach dem USA-GP steht nun Teil zwei des Triple Headers an. Die Formel 1 zu Gast in Mexiko City auf dem Autodromo Hermanos Rodriguez.

Max Verstappen würde beim Großen Preis von Mexiko gerne seinen 16. Saisonsieg in der Formel 1 einfahren. Dieses Mal muss er sich aber wohl auf die maximale Gegenwehr einstellen: Lokalmatador Sergio Perez wird alles daransetzen, um zum ersten Mal vor den eigenen Fans zu gewinnen.

Formel 1 – Mexiko-GP im Live-Ticker

Kann Sergio Perez zum ersten Mal seinen Heim-GP gewinnen? Fährt Max Verstappen beim Großen Preis von Mexiko seinen 16. Sieg in der laufenden Formel-1-Saison ein? Oder gibt es eine ganz große Überraschung?

Wir halten dich in unserem Live-Ticker zum Großen Preis von Mexiko über die neusten Entwicklungen des Formel-1-Wochenendes auf dem Laufenden!

Zeitplan Mexiko-GP:

Training: Freitag, 20. Oktober, ab 20.30 Uhr

Training: Samstag, 21. Oktober, ab 0 Uhr

Training: Samstag, 21. Oktober, ab 19.30 Uhr

Qualifying: Samstag, 22. Oktober, ab 23 Uhr

Rennen: Sonntag, 22. Oktober, ab 21 Uhr

14.23 Uhr: Weiter geht’s in Mexiko City am späten Samstagabend um 19.30 Uhr mit dem 3. Freien Training. Um 23 Uhr steht dann das Qualifying an.

13.58 Uhr: Die mexikanischen Fans dürfen sich trotzdem durchaus berechtigte Hoffnungen machen: Sergio Perez war in beiden Trainingseinheiten nur knapp Dreizehntel hinter seinem Teamkollegen. Und auch die Konkurrenz machte mit starken Zeiten Hoffnungen auf ein enges Rennen.

12.35 Uhr: Der bisherige Dominator des Wochenendes ist aber wieder einmal Max Verstappen. Der frischgebackene Weltmeister landete in beiden Trainingseinheiten ganz vorne.

11.49 Uhr: Überraschend stark in den Trainingseinheiten war Alexander Albon. Im FP1 landete er auf Rang zwei, in FP2 zeigte er starke Longruns. Mit dem Williams könnte in Mexiko zu rechnen sein.

11.01 Uhr: Die ersten Trainingseinheiten sind schon durch. Am Freitag im FP1 durften sich auch gleich fünf Rookies versuchen: Theo Pourchaire (Alfa Romeo), Frederik Vesti (Mercedes), Jack Doohan (Alpine), Isack Hadjar (AlphaTauri) und Oliver Bearman (Haas). Oliver Bearman war als Fünfzehnter der beste Nachwuchsfahrer.

Samstag, 10.21 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum Großen Preis von Mexiko der Formel 1. Aufgrund der Zeitverschiebung gibt es an diesem Wochenende ungewohnte Zeiten für die europäischen Fans.