Formel 1: Nächste Schlammschlacht? Wolff schießt erneut gegen Horner

Seit Jahren sind Christian Horner und Toto Wolff dicke Rivalen. Spätestens seit dem WM-Kampf 2021, den Horner mit Red Bull für sich entscheiden konnte, knirscht es zwischen den beiden Teamchefs der Formel 1 immer wieder. Nun scheint es in die nächste Runde zu gehen.

Denn Mercedesboss Wolff kritisiert Horner für seine Aussagen zu einer gewissen Regeländerung. Der langjährige Formel-1-Funktionär hat seinen Standpunkt sehr deutlich gemacht und auch den Red-Bull-Boss mit einbezogen.

Formel 1: Wolff mit Horner-Forderung nicht einverstanden

Immer wieder wird die Rückkehr von V10-Motoren gefordert – vor allem die Motorsportfans wünschen sich den Sound der alten Boliden zurück. Während in der Vergangenheit auch der ein oder andere Pilot sich schon für die Rückkehr der „lauteren“ Motoren starkgemacht hatte, schloss sich auch Horner an. Der Brite würde eine Rückkehr der V10-Motoren sehr begrüßen, betonte er zuletzt.

Doch Wolff sieht das ganz anders. Er äußert sich nun deutlich und spricht sich gegen ein Comeback der V10er aus. „Wir treiben die Grenzen der Batterietechnologie in Sachen Nachhaltigkeit voran. Es ist das erste Jahr, in dem wir 100 Prozent nachhaltigen Treibstoff haben. Niemand weiß, wie und wo sich das alles entwickeln wird. Und es ist wirklich aufregend, dass die Formel 1 eine Vorreiterrolle einnimmt“, so der Österreicher über die neuen Motoren, die ab 2026 noch nachhaltiger werden.

Wir alle, die wir daran beteiligt sind, sollten das bejubeln und dafür sorgen, dass der Sport als Hightech-Sport wahrgenommen wird und weniger von opportunistischen Überlegungen getrieben wird“, so Wolff über den Vorschlag von Horner. Deutliche Worte des Mercedesbosses in Richtung Horner!

Wird Mercedes Red Bull wieder gefährlich?

Seit 2021 gingen die beiden Teams andere Richtungen. Während Red Bull seither eine echte Ära voller Dominanz prägt, fährt Mercedes nur noch hinterher. Das Duell der beiden Top-Teams verlagerte sich oft abseits der Strecke. Am Ende der letzten Saison krachte es jedoch zwischen den beiden Topfahrern George Russell und Max Verstappen. Die beiden Formel-1-Stars gingen nach einem Manöver aufeinander los und werden wohl auch in 2025 keine Freunde mehr werden.

Es könnte in diesem Jahr also wieder so richtig hitzig zwischen den beiden Bossen, den beiden Rennställen und den Fahrern werden – Red Bull möchte die Spitze verteidigen, Mercedes wieder ein ernstes Wörtchen mitreden. Diese Konstellationen versprechen eine Menge Reizpotenzial!