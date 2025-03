Formel 1: Angriff auf die Spitze vertagt? Teamchef mit deutlicher Ansage

Die Formel 1 steht vor einer spannenden Saison 2025. Vor allem an der Spitze des Grids könnte es in diesem Jahr eng werden. Mit Red Bull, McLaren, Ferrari und Mercedes werden gleich vier Teams realistische Chancen eingeräumt, ganz vorne mitzufahren.

Bei einem anderen Rennstall wartet man dagegen seit Jahren vergeblich auf den Sprung zurück zu alter Stärke. Profitiert dieses Traditionsteam in der kommenden Formel-1-Saison von einer prominenten Neuverpflichtung? Der Teamchef dämpft alle Hoffnungen!

Formel 1: Williams konzentriert sich auf 2026

Der Wechsel von Carlos Sainz zu Williams sorgte im Formel-1-Kosmos für eine Menge Aufsehen. Der 30-Jährige zeigte zuvor im Cockpit von Ferrari gute Leistungen, wäre wohl ohne die Verpflichtung von Lewis Hamilton bei den Italienern geblieben. Dass dem Spanier bei Williams nun eine harte Saison bevorstehen könnte, deutete sein neuer Teamchef James Vowles an.

„Das Auto, das wir jetzt gefahren sind, das ist unser Werkzeug für dieses Jahr. Und da kommen natürlich noch weitere Teile ran. Mein Punkt an der ganzen Sache ist, dass unser Schicksal da zu einem gewissen Ausmaß eben besiegelt ist“, kündigte Vowles in Zuge der laufenden Saisonvorbereitung an. „Deswegen möchte ich nur sicherstellen, dass wir uns darauf fokussieren, wo es wirklich große Möglichkeiten gibt, um den Unterschied zu machen. Und das ist 2026“.

„Message ist recht deutlich“

Mit anderen Worten: Williams wappnet sich für ein Übergangsjahr. Hoffnungen auf etwaige Grand-Prix-Siege, wie sie Carlos Sainz noch in der vergangenen Saison mit Ferrari einfahren konnte, darf sich der Williams-Neuzugang also vorerst nicht machen. Viel mehr liegt der Fokus des britischen Teams bereits auf die Saison 2026, in der große Veränderungen des Reglements bevorstehen.

Trotzdem kündigt Teamchef Vowles an: „Hier ist mein Versprechen. Wir, und das inkludiert Alex und Carlos, werden zu jedem einzelnen Rennen gehen und kämpfen, um jeden einzelnen Punkt mitzunehmen, den wir kriegen können. Diese Message ist recht deutlich“. Ein Vorhaben, das jedoch nicht viele überraschen dürfte.