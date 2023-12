Formel 1: Bittere Mercedes-Prognose – „Es ist wirklich seltsam“

Wer hätte gedacht, dass sich das einstige Superteam der Formel 1 so schwer tun wird? Von 2014 bis 2021 holte Mercedes acht Konstrukteurstitel hintereinander. In den vergangenen Jahren hatten Lewis Hamilton und George Russell allerdings gegen das starke Red-Bull-Team einfach keine Chance.

Dennoch macht sich Mercedes Hoffnungen auf die nächsten Jahre. Schließlich will Hamilton seinen achten Formel-1-Titel holen. Wie stehen die Chancen? Laut einem Experten wird 2024 ein entscheidendes Jahr für das deutsche Team.

Formel 1: Leistungskrise lässt Mercedes-Fans rätseln

Es war bereits das zweite Jahr in Folge für Lewis Hamilton, in dem er in der Formel 1 keinen einzigen GP-Sieg holen konnte. Der siebenfache Weltmeister stand nur sechs Mal auf dem Podium. Die Silberpfeile-Fans rätseln weiterhin über die Ursache der Leistungskrise. Ex-Pilot und heutiger F1-Experte Martin Brundle ist sich sicher, dass der Verlust einiger Top-Mitarbeiter in den vergangenen Jahren ein Grund dafür sein könnte.

„Ich denke, es besteht kein Zweifel daran, dass das Mercedes-Team nicht mehr die Kraft ist, die es einmal war, weil sie das Auto für 2022 nicht richtig hinbekommen haben und es für 2023 nicht in Ordnung gebracht haben. Und es hat eine Menge Personalwechsel gegeben, weil es offensichtlich sehr attraktive Leute aus der Ära der totalen Dominanz gab, die sie hatten“, sagte der Brite in einer Fragerunde mit den Fans bei „Sky“.

Einer von vielen ist Chefingenieur Phil Prew, der zu Beginn des Jahres ausgerechnet zum Erzrivalen Red Bull wechselte. Es folgten noch weitere bittere Abgänge, die Mercedes bislang nicht kompensieren konnte.

Bittere Mercedes-Prognose

„Man sieht das in anderen Sportarten, in denen eine Gruppe von Leuten scheinbar nicht verlieren kann, und dann können sie plötzlich nicht mehr gewinnen. Es ist wirklich seltsam, und alles, was es braucht, sind ein paar Puzzleteile, die fehlen, um das Schicksal zu wenden. Mercedes ist ein starkes Team, aber sie müssen sich neu aufstellen und 2024 ist ein wichtiges Jahr für die Mannschaft“, sagt Brundle über das einstige Top-Team der Formel 1.

Aber auch für Hamilton wird es ein wichtiges Jahr. Der Mercedes-Star hat seinen Vertrag im August bis 2025 verlängert. Ihm bleiben also nur noch die zwei Jahre, um seinen achten WM-Titel zu holen. Mit einem langsamen Auto wird er wohl kaum eine Chance gegen Max Verstappen und Co. haben.