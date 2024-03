Formel 1: Wolff lässt aufhorchen – steht ein Vettel-Hammer bevor?

Es ist und bleibt DAS Thema in der Formel 1: Wer übernimmt den Platz von Lewis Hamilton bei Mercedes? Der britische Superstar wechselt ja bekanntlich ab 2025 zu Ferrari und wird mit der Scuderia auf Titeljagd gehen. Kandidaten gibt es genug. Nun hat Teamchef Toto Wolff aus dem Nähkästchen geplaudert.

Denn bei Mercedes könnte es zu einer Sensation kommen. Über eine Rückkehr von Sebastian Vettel in die Formel 1 wird schon seit Langem spekuliert. Jetzt hat Wolff mit Aussagen aufhorchen lassen. Auch der Ex-Pilot sorgt für Aufregung.

Formel 1: Vettel-Hammer bei Mercedes?

„Sebastian ist ein Supertyp und ein Riese in diesem Sport. Er hat auch die Performance“, schwärmt Toto Wolff am Sky-Mikro am Rande des Großen Preises von Bahrain von Hamiltons einstigem Formel-1-Rivalen Vettel. Um den Deutschen gab es in den vergangenen Wochen wieder vermehrt Schlagzeilen.

Kehrt er in die Motorsport-Königsklasse zurück? Wird es dann auch noch ausgerechnet Mercedes? Vettel selbst erklärte auch, dass er sich ein Comeback vorstellen könnte. Der Heppenheimer gehe das Projekt zwar derzeit nicht aktiv an, sagte er in einem Interview mit der Neuen Zürcher Zeitung. Auf die Nachfrage, ob das nun ein klares Nein sei, antwortete er allerdings: „Nein.“

Zudem enthüllte Vettel, dass es bereits Kontakt mit Mercedes gegeben habe. „Der Mercedes-Teamchef Toto Wolff hat mich nicht angerufen, wir haben aber kurz SMS ausgetauscht“, sagt Vettel.

„Das ist die Entscheidung“

Wolff betonte, dass man sich mit einer Entscheidung nicht zu viel Zeit lassen werde. Der Nachfolger vom zu Ferrari wechselnden Hamilton soll schon bald verkündet werden. „Ich denke, wir müssen uns jetzt nach drei, vier Rennen entscheiden: Gehen wir für die Jugend, langfristig, oder gehen wir für die Erfahrung und versuchen es kurzfristig zu optimieren und der Jugend ein paar Jahre Erfahrung zu geben? Das ist die Entscheidung“, so Teamchef des Formel-1-Teams.

Ein Name, der immer wieder genannt wird, ist der aktuelle Formel-2-Pilot Andrea Kimi Antonelli, der gerade die heißeste Aktie in der Motorsport-Königsklasse ist. Es wird sich wohl zwischen den Youngster und Sebastian Vettel entscheiden. Für Mick Schumacher hingegen wird es wohl nichts.