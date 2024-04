Formel 1: Wird er der Hamilton-Nachfolger? Mercedes testet Kandidaten

Alle Augen auf Andrea Kimi Antonelli! Seit Lewis Hamilton seinen spektakulären Wechsel zu Ferrari bekannt gab, gilt er als einer der Kandidaten bei Mercedes. Und das obwohl er in der Formel 1 bisher noch gar nicht in Erscheinung getreten ist.

+++ Pikantes Sainz-Detail enthüllt – Dr. Marko plaudert es aus

Das hat sich jetzt geändert. In der Woche vor dem Großen Preis von China saß Antonelli erstmals in einer Formel-1-Karosse. Auf dem Red-Bull-Ring in Spielberg absolvierte er seine erste Testfahrt. Ein Zeichen, dass es Mercedes wissen will?

Formel 1: Antonelli in der F2 noch glücklos

Sein Weg nach ganz oben ist vorgezeichnet. Für viele Experten und Beobachter gilt der junge Italiener als das vielleicht größte Talent der vergangenen Jahre. Daher überraschte es auch nicht, das Mercedes beim 17-Jährigen entschied, dass er in dieser Saison direkt in der Formel 2 antreten solle, obwohl er davor nicht ein Rennen in der F3 gefahren war.

+++ Heftige Schlammschlacht um Red Bull – Situation droht zu eskalieren +++

Mit großen Vorschusslorbeeren geht Antonelli in diesem Jahr also für Prema Racing an den Start – bisher aber eher glücklos. Zu einem Podium hat es noch nicht gereicht, in der Fahrerwertung liegt er auf dem neunten Platz. Doch auch ein Supertalent muss sich erstmal zurechtfinden.

Kein Rennen, dafür Tests

Während die Formel 1 nun also in China stoppt, setzt die Formel 2 aus. Erst in Imola ist die Rennserie wieder als Begleitprogramm für die Königsklasse am Start. Für Antonelli der ideale Zeitpunkt, um einige Tests zu absolvieren.

Rund zwei Tage durfte er mit dem Rennwagen von 2021 – mit dem Lewis Hamilton nur knapp am WM-Titel vorbeischrammte – in Spielberg Kilometer abspulen. Rund 500 Kilometer, also deutlich mehr als eine Renndistanz, sollen es letztlich gewesen sein.

Formel 1: Großer Lerneffekt

Antonelli zeigte sich anschließend begeistert. „Es war eine unglaubliche Erfahrung, es war wirklich toll“, jubelte er. Zudem erhofft er sich nun auch einen Vorteil, wenn er wieder in der Formel 2 fährt. „Ich habe in diesen zwei Tagen viel gelernt, was mir bei meiner Rückkehr in die F2 sehr hilfreich sein wird“, sagte er.

Weitere Nachrichten liest du hier:

Ob er die Mercedes-Verantwortlichen um Toto Wolff mit seinen Fahrten überzeugen konnte, ist nicht überliefert. Klar ist aber: Der Testeinsatz zeigt, dass Antonelli weiterhin ein Kandidat auf ein Cockpit in der Formel 1 ist.