Formel 1: Mercedes sorgt für Paukenschlag! Fans völlig aus dem Häuschen

Als vorletztes Team hat Mercedes am Mittwochmorgen (15. Februar) sein Auto für die Formel-1-Saison 2023 vorgestellt. Dabei sorgte der Rennstall für eine faustdicke Überraschung, mit der nicht unbedingt zu rechnen war.

Hinter der neuen Lackierung von Mercedes steckt ein technischer Trick, der schon bei anderen Formel-1-Rennställen in diesem Jahr zu beobachten war. Das Motto lautet: Weniger Farbe ist mehr.

Formel 1: Mercedes überrascht mit Lackierung

Back to black – nach einem Jahr in Silber kehrt Mercedes in diesem Jahr zur ikonischen schwarzen Farbe zurück. Bei den Fahreranzügen hatte es sich bereits angedeutet, nun ist es aber auch offiziell: Der Mercedes F1W14 ist schwarz mit nur minimalen Farbklecksen des Petronas-Petrol.

Dahinter steckt nicht nur die Rückkehr zur Farbe des letzten Sieger-Autos von Mercedes, sondern auch ein technischer Kniff. Um möglichst viel Gewicht zu sparen, setzt der Rennstall nämlich künftig auf blankes Carbon.

„Wir haben wirklich versucht, das Mindestgewicht des Wagens zu erreichen. Deshalb haben wir uns auf der Seite des Lacks dazu verpflichtet, die Gramme zu gewinnen, indem wir das Auto in mattem Carbon belassen haben“, erklärt Mercedes-Boss Toto Wolff bei der Teamvorstellung.

Fans aus dem Häuschen: „Absolut atemberaubend“

Die Fans sind von dem neuen alten Look des Mercedes hin und weg. Wir haben dir einige Reaktionen auf den neuen Mercedes-Boliden rausgesucht:

„Absolut atemberaubend“

„Ich bin überglücklich, dass wir wieder zu Schwarz zurückgekehrt sind… Ich kann es kaum erwarten zu sehen, was diese Schönheit für uns tun kann.“

„Was für ein geniales Auto“

„Sie ist eine Schönheit, danke, dass ihr das Schwarze zurückgebracht habt“

„Das ist wunderschön“

„Einfache Lackierung, aber so schön“

Mit der Lackierung scheint Mercedes dieses Jahr – Achtung Wortspiel – voll ins Schwarze getroffen haben. Den Fans gefällt das neue Design. Jetzt muss der F1W14 nur noch schnell sein.