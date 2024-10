Formel 1: McLaren macht es kurz vor USA-Rennen offiziell! Jetzt darf es jeder wissen

McLaren meldet sich aus der Herbstpause zurück! Am kommenden Wochenende (20. Oktober) heulen in der Formel 1 endlich wieder die Motoren auf. Das Team um Lando Norris will alles daran setzten, den Briten auf den letzten Metern noch zum Weltmeister zu machen.

Neben sportlichen Aspekten ist die Formel 1 aber vor allem eins: ein knallhartes Geschäft. Es geht um Einnahmen, Verträge und Vermarktung. Dahingehend macht McLaren vor dem Trip nach Austin eine Ankündigung.

Der Papaya-Rennstall hat nämlich einen neuen Sponsor gefunden, der extra auf die anstehenden Rennen in Amerika zugeschnitten ist. Wie McLaren verkündete, mache man ab sofort gemeinsame Sache mit T-Mobile – der internationalen Tochter der deutschen Telekom.

Demnach sei die Partnerschaft explizit auf die USA ausgerichtet, heißt es in einer Mitteilung des Rennstalls. Es sei großartig, „die uns dabei helfen, unsere Präsenz in diesen Regionen zu erhöhen“, freut sich Matt Dennington, Sponsoring-Chef des Formel-1-Teams.

Spezielles Branding für die USA

Die sichtbare Folge für alle Zuschauer: Speziell für das Rennen in Texas, aber auch in Las Vegas gibt es bei McLaren ein spezielles Branding. T-Mobile wird sich dabei nicht nur als Sponsor auf den Wagen von Norris und Oscar Piastri wiederfinden.

Demnach werde das McLaren-Team zusätzlich beispielsweise auch mit T-Mobile-Headsets ausgestattet werden. Diese Art des Brandings werde es auch in den kommenden Jahren geben, wann immer die Rennserie in den USA zu Gast ist. Mit mittlerweile drei Rennen in Miami, Austin und Las Vegas lohnt sich das schon fast.

Formel 1: Spannender Titelkampf?

Die Einnahmen kann McLaren sicherlich gut gebrauchen, doch entscheidend ist natürlich, was auf der Rennstrecke passiert. Norris hat derzeit einen Rückstand von 52 Punkten auf Max Verstappen. Doch in den letzten Rennen war der Red Bull deutlich schwächer.

Zudem hat McLaren mit Oscar Piastri einen zweiten Fahrer, der durchgehend liefert. Auch diesen Luxus genießt Verstappen aktuell nicht. Daher könnte sich in der Formel 1 ein richtig spannender Titelkampf anbahnen.