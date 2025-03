Formel 1: Stress bei McLaren – Boss sorgt für Unmut hinter den Kulissen

Die Saison steht in den Startlöchern und alle sind sich einig: So leicht wie zu Hochzeiten wird es Max Verstappen dieses Jahr in der Formel 1 nicht haben. Mehrere Teams haben zu Red Bull aufgeschlossen. Vor allem McLaren gilt als Mit-Favorit auf die beiden WM-Titel.

Für den großen Coup muss aber alles stimmen. Interne Querelen helfen im WM-Kampf gar nicht. Das musste auch Red Bull letztes Jahr leidvoll erfahren. Doch auch bei McLaren knirscht es hinter den Kulissen, weiß Experte Ralf Schumacher. Grund dafür ist ausgerechnet der Boss himself.

Formel 1: Ärger bei McLaren?

Andrea Stella geht in sein drittes Jahr als Teamchef von McLaren. Der Durchbruch zum Spitzenteam ist eng mit seinem Namen verbunden. Doch der Italiener ist auch ein besonderer Charakter. Das mussten die beiden Piloten immer wieder feststellen.

Stella hat extrem hohe Anforderungen an die beiden Fahrer Lando Norris und Oscar Piastri. Und: Er erwartet, dass die beiden stets perfekt funktionieren. Das bestätigt auch Ex-F1-Pilot und Experte Ralf Schumacher. In einer Sky-Talkrunde erklärt er: „Andreas Stella ist sehr genau. Er muss noch lernen, dass ein Fahrer kein Roboter ist. Er ist immer sehr, sehr bestimmend, was die Fahrer zu machen haben. Da gab es schon viel Stress intern.“

Stellas Gangart stößt Fahrern übel auf

Ein Problem für McLaren, sagt Schumacher. Denn: „Das verträgt ein Lando Norris nicht gut. Er ist ein Fahrer, der Geborgenheit braucht. Er ist noch einmal richtig gewachsen, als das Team letztes Jahr entschieden hat, alle Karten auf ihn zu setzen.“

Nicht nur Schumacher hörte aus der McLaren-Garage immer mal wieder Gemoser über Stellas Gangart. Klar ist aber auch: Die geforderte Perfektion hat das Team in der Formel 1 an die Spitze geführt.