Formel 1: Große Sorgen vor Saisonstart! Droht bei McLaren wieder Ärger?

McLaren dürfte wohl mit gemischten Gefühlen auf die letztjährige Formel-1-Saison zurückblicken. Der britische Traditionsrennstall zeigte sich zwar stark verbessert und durfte sogar auf den WM-Titel von Lando Norris hoffen, ging in dieser Causa am Ende aber leer aus.

Stattdessen musste sich das Formel-1-Team mit dem Sieg in der Team-WM zufriedengeben. Nun könnte McLaren jedoch vor Saisonstart großer Ärger blühen. Diese Diskussionen könnten innerhalb des Rennstalls für Unruhe sorgen!

Formel 1: Keine Nummer eins bei McLaren

Mit Lando Norris und Oscar Piastri hält McLaren wohl eines der stärksten Fahrerduos in den eigenen Reihen. So kam es nicht von ungefähr, dass Teamchef Andrea Stella zur vergangenen Saison keine klare Nummer eins ernannte. Das brachte dem Rennstall einige Probleme ein, immer wieder gab es am Funk Unstimmigkeiten zwischen Fahrern und Bossen. Das könnte sich nun wiederholen.

Denn auch zur Saison 2025 wird es bei McLaren keine klare Rangordnung zwischen den Piloten geben. Für Oscar Piastri stellt diese Entscheidung jedoch kein Problem dar: „Wir haben bereits oft bewiesen, dass wir hart, aber fair gegeneinander fahren können. Solange wir dem Team keine Punkte nehmen, wird das unser Ansatz für die Saison sein“.

Norris will Piastri schlagen

Für den Australier ist allerdings auch klar, dass er und Norris sich in wichtigen Momenten unterstützen werden: „Sollte es gegen Ende der Saison eine größere Punktedifferenz geben und einer von uns die Unterstützung des anderen benötigen, werden wir uns natürlich gegenseitig helfen. Aber bis dahin ist es ein weiter Weg, und idealerweise kommt es gar nicht erst dazu“.

Eine Meinung, der auch Teamkollege Lando Norris beipflichtet: „Jeder will seinen Teamkollegen schlagen“. Möglicherweise könnte dieser Ansatz McLaren am Ende der kommenden Saison jedoch noch auf die Füße fallen. Bei Hauptkonkurrent Red Bull ist die Rangordnung mit Max Verstappen an der Spitze klar verteilt. Im Zweifelsfall könnte der Weltmeister auf ein paar Bonus-Punkte hoffen.