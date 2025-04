Formel 1: Kommt es zum McLaren-Knall? Red Bull reibt sich schon die Hände

Mit vier Siegen aus fünf Rennen hat McLaren einen mehr als nur guten Saisonstart in der Formel 1 hingelegt. Oscar Piastri und Lando Norris dominieren zwar noch nicht so ganz, wie es Red Bull die vergangenen Jahre getan hat, dennoch ist das Traditionsteam auf einem guten Weg, beide Titel zu holen.

Oder etwa doch nicht? Denn der große WM-Favorit Norris schwächelt, während Piastri sich erstmals an die Spitze der Formel-1-Weltmeisterschaft gesetzt hat. Jetzt ist die Gefahr groß, dass es zwischen den beiden Piloten in den kommenden Rennen knallen könnte. Wer sich darüber freuen wird: Max Verstappen und Red Bull.

Formel 1: McLaren-Zweikampf gut für Red Bull?

Den Sieg in Saudi-Arabien hat Max Verstappen in seinem Red-Bull-Boliden zwar verpasst, dennoch wird man beim Top-Team zufrieden sein. Schließlich kämpft der Niederländer gegen McLaren mit Oscar Piastri und Lando Norris, die beide das schnellste Formel-1-Auto haben. Zwei Poles und ein Rennsieg konnte Verstappen schon holen. So dominant, wie viele Experten und Fans es vermutet haben, ist McLaren nicht.

Besonders das teaminterne Duell zwischen Piastri und Norris könnte jetzt für richtig Aufregung sorgen. Beide Fahrer wollen gewinnen und am besten Weltmeister werden. Dass es am Ende nur einer werden kann, ist klar. In der Formel 1 gab es in der Vergangenheit schon oft Ärger bei den Teams, weil die Piloten mit den Stallordern nicht zufrieden waren.

Und dazu wird es bei McLaren kommen, vermutet auch Red Bull. „Das ist eine große Chance für uns, dass die zwei sich bekämpfen“, sagt Helmut Marko.

Red Bull reibt sich schon die Hände

Nach seinem Sieg in Saudi-Arabien hat Piastri die Führung in der Fahrerwertung der Formel 1 übernommen. Das wird Norris gar nicht gefallen, der nach seinem Crash im Qualifying nur auf Platz zehn startete und das Rennen als Vierter beendete. Dadurch hat er auch die Führung an seinen Teamkollegen verloren.

Verstappen lauert indes auf die beiden Fahrer und wird hoffen, dass sich Piastri und Norris auch auf der Strecke immer wieder näher kommen und es zu Chaos bei McLaren kommen wird. Davon will Red Bull profitieren.