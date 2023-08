Formel 1: Team verkündet Hammer – Hamilton und Mercedes schauen genau hin

Sie sind DAS Überraschungsteam der vergangenen Wochen und werden jetzt nach der Sommerpause in der Formel 1 so richtig angreifen. Über das McLaren-Team mit den beiden Piloten Lando Norris und Oscar Piastri staunt aktuell die Motorsport-Königsklasse. Beide Fahrer standen zuletzt sogar aufs Treppchen.

Dabei konnte McLaren sogar Teams wie Ferrari, Mercedes und das zuletzt schwächelnde Aston Martin hinter sich lassen. Der Formel-1-Rennstall kündigte jetzt in der Sommerpause einen Hammer an. Lewis Hamilton und Co. schauen dabei ganz genau hin.

Formel 1: McLaren verkündet Hammer

Und wie aus dem Nichts war McLaren plötzlich da. Seit dem Formel-1-Rennen in Österreich fahren Lando Norris und Oscar Piastri ganz vorne mit. Nach einem mehr als nur durchwachsenen Start sind beide Piloten die großen Überraschungen mit ihren MCL60.

Jetzt sollen weitere Verbesserungen folgen, damit die jüngsten Podiumsplatzierungen in Großbritannien und Ungarn soll es nach der Sommerpause genauso weitergehen. „Wir arbeiten an einer Weiterentwicklung dieser Konzepte für die Zeit nach dem Shutdown“, erklärt McLaren-Teamchef Andrea Stella.

Am Bodywerk und am Unterboden wird es Änderungen geben. Stella sagt, dass das noch abgesegnet werden müsse und dann kann es losgehen. „Aber wenn wir erfolgreich sind, werden wir auf jeden Fall versuchen, sie bei einer der Veranstaltungen kurz nach dem Shutdown einzusetzen.“

Hamilton und Co. schauen genau hin

Mit dem jüngsten Upgrade zum Österreich-GP konnte McLaren bereits für einen großen Erfolg einfahren. Doch wie es so häufig ist, drückt ein Team auf die Euphoriebremse. Genau so macht es auch der Formel-1-Teamchef. „Ich denke, wir wissen, was mit dem letzten Upgrade passiert ist, aber woran wir arbeiten, sind nicht nur Kleinigkeiten, sondern eine Art konzeptionelle Evolution“, sagt Stella.

So gebe es bei aerodynamischen Entwicklungen eine gewisse Unsicherheit, erklärt der Italiener. „Und der Beweis kann nur erbracht werden, wenn man diese Dinge auf der Strecke testet, denn selbst wenn man eine gute Windkanal- und CFD-Korrelation hat, weiß man längst noch nicht alles. Ich denke, das ist bei jedem Team so.“

So oder so werden die Konkurrenten und Mercedes ganz genau hinsehen. Dazu gehört auch Red Bull. Obwohl das österreichische Team mit Max Verstappen fast unbesiegbar scheint, werden auch Christian Horner und seine Truppe genau auf die Updates des bislang größten Konkurrenten schauen. Lewis Hamilton und Mercedes könnten dagegen bald von McLaren überholt werden, wenn Norris und Piastri weiter so performen – vor allem mit neuen Updates.