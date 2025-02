Formel 1: Droht wieder ein McLaren-Knall? Zak Brown lässt aufhorchen

In der vergangenen Saison war McLaren DIE große Überraschung in der Formel 1! Mit einer starken Entwicklung konnten Lando Norris und Oscar Piastri nach der Sommerpause einige Rennsiege einfahren und Red Bull um Weltmeister Max Verstappen sogar bei der Meisterschaft gefährlich werden.

Allerdings gab es auch lange Zeit Aufregung beim Formel-1-Team, da sich der Rennstall weigerte, im Titelkampf gegen Verstappen auf Norris zu setzen. Wie wird das in diesem Jahr ablaufen? Zak Brown, CEO von McLaren, spricht vor dem Saisonstart Klartext.

Formel 1: Setzt McLaren voll auf Norris?

Erst spät zum Saisonende im vergangenen Jahr entschied sich McLaren dazu, Norris im Titelkampf mit Verstappen zu unterstützen. In den Rennen zuvor gab es immer wieder Unstimmigkeiten, wer denn die klare Nummer eins beim Rennstall ist. Die Sorge, dass sich das in diesem Jahr wiederholt, ist groß.

Wie wird es in dieser Saison sein? Wird McLaren einen anderen Ansatz verfolgen oder so vorgehen, wie im vergangenen Jahr? „Wir behandeln unsere Fahrer immer fair, und genau das werden wir auch tun“, sagte McLaren-CEO Zak Brown. Bedeutet: Es wird weiterhin keine klare Nummer eins im Team geben.

„Sie starten beide mit der gleichen Anzahl an Punkten in die Saison. Also werden wir sie weiterhin Rennen fahren lassen. Natürlich lernen wir mit jedem Rennen dazu. Sei es, wie wir mit unseren Fahrern arbeiten, wie wir unsere Strategie festlegen oder wie wir das Auto abstimmen. Ich denke, wir verbessern uns ständig und lernen aus Dingen, die wir letztes Jahr vielleicht etwas anders gemacht hätten“, so Brown weiter.

„Auf hohem Niveau können sie gegeneinander antreten“

Beim Traditionsteam der Formel 1 weiß man, dass beide das Zeug zum Weltmeister haben. Zu Beginn werden sie beide gleich behandelt. Doch stellt sich dann heraus, dass einer von ihnen tatsächlich die besten Chancen auf den Titel hat, wird wohl anders entscheiden.

„Auf hohem Niveau können sie gegeneinander antreten. Wir haben zwei großartige Rennfahrer. Ich freue mich darauf, sie auf dem Feld zu sehen und gegeneinander saubere Rennen zu fahren“, betont Brown abschließend. Viele Blicke werden daher auf McLaren gerichtet sein. Der Rennstall gilt in diesem Jahr als Favorit auf beide Titel. Sollte es nicht wieder so ein Chaos wie in der vergangenen Saison geben, könnten Norris und Piastri erneut von ganz oben jubeln