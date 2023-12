Formel 1: Rennstall kurz vor Verkündung – Verstappen schaut ganz genau hin

Nach und nach fallen in der Formel 1 die Masken. Kaum neigt sich das Jahr 2023 dem Ende entgegen, schweifen die Blicke Richtung kommende Saison. Diese beginnt bei allen Teams mit der Enthüllung ihrer neuen Autos.

Den Anfang macht Ferrari, der das neue Gefährt am 13. Februar vorstellt (hier mehr dazu erfahren). Nun ist wohl auch der Termin des nächsten Spitzenteams der Formel 1 klar. Besonders Max Verstappen schaut ganz genau hin.

Formel 1: McLaren-Termin fix?

Nach einer wie nie zuvor einseitigen Saison sehnen sich die Fans im kommenden Jahr nach mehr Spannung. Wer kann Red Bull über die Dauer von 24 Rennen regelmäßig ärgern? Neben Mercedes und Ferrari ruhen da die Hoffnungen auf McLaren.

Das Team um Lando Norris und Oscar Piastri machte einen enormen Sprung, fuhr nach einigen Updates regelmäßig ums Podium mit. Kein Wunder, dass selbst Weltmeister Verstappen das Team aus Woking als ärgsten Konkurrenten sieht (hier mehr erfahren).

Umso gespannter dürfte die Formel-1-Welt auf die Auto-Enthüllung McLarens schauen. Offiziell ist der Termin zwar noch nicht. Doch „Motorsport Italien“ berichtet nun, dass diese am 14. Februar, also einen Tag nach Ferrari, stattfindet.

Neuerungen zu sehen?

In den vergangenen Jahren entwickelten sich die Launch-Partys zu pompösen Events, die bildgewaltig inszeniert wurden. Ein Problem, was allerdings viele Fans haben: Oft handelte es sich bei den Enthüllungen lediglich um eine neue Lackierung, die auf einen Prototyp gemalt wurde. Neuheiten in der Entwicklung waren so nicht zu sehen.

Klar, man will der Konkurrenz ja nicht gleich alles offenbaren, woran man während der Winterpause gearbeitet hat. Doch so sorgte das wochenlange Hinfiebern mancherorts für brutale Enttäuschung.

Wie es letztlich bei McLaren aussehen wird, bleibt abzuwarten. Zumal der Traditionsrennstall das Datum erst noch offiziell bestätigen muss. Die Formel 1 jedenfalls wird ganz genau zugucken.