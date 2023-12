Formel 1: Verstappen-Seitenhieb gegen Hamilton und Co. – seine Antwort spricht Bände

19 Siege in einer Saison – Rekord. Max Verstappen war in der Formel 1 das Maß aller Dinge. Auch für das kommende Jahr sehen die Prognosen verheerend aus – zumindest aus Sicht der Konkurrenz. Wer soll den Niederländer überhaupt schlagen?

Dreifach-Weltmeister Verstappen hat einen Konkurrenten für das kommende Jahr ausgemacht! Seine Antwort ist jedoch auch ein kleiner Seitenhieb gegen seinen Erzrivalen in der Formel 1. Lewis Hamilton und Mercedes nimmt er offenbar nicht ernst.

Formel 1: Verstappen nennt Konkurrenten

Niemand konnte Red Bull im Verlauf der Saison gefährlich werden. Das lag zum einen an der Dominanz von Max Verstappen (hier noch mehr zu ihm lesen), zum anderen aber auch daran, dass kein anderes Team konstant seine Maximal-Leistung abrufen konnte.

Egal ob Ferrari, Mercedes, McLaren oder Aston Martin – sie alle schwächelten mal mehr mal weniger im Verlauf des Jahres. Trotz der massiven Probleme gibt es in der Formel 1 ein Team, das Verstappen Sorgen bereitet. Und das ist McLaren!

Angriff auf Red Bull?

Der Traditionsrennstall hatte gerade zu Saisonbeginn mit zahlreichen Problemen zu kämpfen. Als man diese verstanden hatte, schickten sich Lando Norris und Oscar Piastri allerdings regelmäßig an, aufs Podium zu fahren. Letzterer schaffte es immerhin sogar, Verstappen bei einem Sprintrennen zu schlagen und zu siegen.

Kein Wunder also, dass sich der Weltmeister beeindruckt von dieser Entwicklung zeigt. „Es wird alles davon abhängen, wie sehr sie [die anderen Teams; Anm. d. Red.] sich im Winter verbessern“, meint er mit Blick auf die neue Saison im „Talking Bulls“-Podcast. „Aber wenn man bedenkt, welches Team hinter uns am beeindruckendsten war, dann war es definitiv McLaren, von wo aus sie starteten und wo sie endeten. Es sieht also so aus, als ob sie nächstes Jahr sehr stark sein könnten.“

Formel 1: Seitenhieb gegen Hamilton

Die Aussage darf ruhig auch als kleiner Seitenhieb gegen seinen alten Rivalen Lewis Hamilton gesehen werden. Einst duellierten sie sich um die F1-Krone. Doch Mercedes ist nur noch ein Schatten seiner selbst.

Auch wenn die Silberpfeile in der Formel 1 zuletzt das zweitbeste Team waren, glaubt Verstappen offenbar nicht, dass sie ihm wirklich gefährlich werden könnten. Ihre Entwicklung war wohl nicht so beeindruckend, wie die von Norris und Co.