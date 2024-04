Formel 1: Poker um Millionen-Deal! Gleich vier Teams kämpfen um dicke Finanzspritze

Neben dem sportlichen Abschneiden der Teams steht für viele Rennställe auch der finanzielle Rahmen im Vordergrund. In der Formel 1 geht es wohl um so viel Geld wie bei kaum einem anderen Sport.

Nun soll gleich vier Formel-1-Teams eine dicke Finanzspritze winken. Dabei handele es sich um Top-Teams der Königsklasse. Die Rennställe kämpfen nicht nur auf dem Asphalt um Punkt und Titel, sondern auch abseits der Strecke um große Partnerschaften.

Formel 1: Mastercard vor Millionen-Einstieg

Laut „sportbusiness.com“ duellieren sich gleich vier Teams derzeit im Hintergrund um einen äußerst lukrativen Deal mit dem US-Zahlungsdienstleister Mastercard. So könnte es beim Großen Preis von Miami neben dem sportlichen Konkurrenzkampf auch zu einer Art Finanz-Schlagabtausch kommen.

Um den Deal mit dem Milliarden-Unternehmen sollen sich demnach Ferrari, Mercedes, Aston Martin und McLaren bemühen. Letztgenannter Rennstall soll dabei wohl die Nase vorn haben. Dennoch ist noch nicht entschieden, ob McLaren tatsächlich in Zukunft auf den Geldregen durch Mastercard bauen kann.

Rund um den Grand Prix von Miami soll es einen „Sponsoring-Showdown“ zwischen dem genannten Quartett geben. Mastercard so bereit sein, in die Dimensionen von Oracle bei Red Bull vorzustoßen. Es könnte also um bis zu 60 Millionen Euro pro Saison gehen.

McLaren mit neuen Teamnamen?

Bei einem möglichen Einstieg von Mastercard könnte sich das jeweilige Formel-1-Team also auf ein ordentliches Finanzpaket freuen. Im Gegenzug könnte es jedoch auch dazu kommen, dass der Rennstall, der letztlich das Rennen machen wird, einen neuen Namen bekommt. Im Fall von McLaren könnte Papaya demnächst also offiziell „Mastercard McLaren“ heißen.

Mastercard selbst äußerte sich zu einem möglichen Formel-1-Einstieg bislang allerdings nicht konkret. Ein Sprecher sagte gegenüber „sportsbusiness.com“ jedoch: „Wir sind ständig auf der Suche nach neuen Möglichkeiten, um den Nutzen für unsere Kunden und Karteninhaber zu erhöhen. Zurzeit gibt es jedoch nichts Neues zu berichten.“ Die kommenden Tage dürften also durchaus interessant werden.