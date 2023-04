Formel 1: Steigt Max Verstappen aus? Worte von Red-Bull-Boss lassen tief blicken

Steigt Max Verstappen aus der Formel 1 aus? Diese Drohung steht im Raum, seit der Weltmeister sich mit heftigen Worten gegen die jüngsten Regeländerungen in der Rennserie stellte. Die Sprint-Reform (hier alle Infos) geht Verstappen so gegen den Strich, dass er öffentlich mit Rücktrittsgedanken spielte.

Nun spricht sein Boss über Verstappens Drohungen (hier mehr). Christian Horner stellt klar, dass das Feuer noch immer im Niederländer brennt – aber auch, dass Max allein entscheidet, wann Schluss mit Formel 1 ist.

Formel 1: Red-Bull-Teamchef spricht über Verstappens Drohung

„Das macht so keinen Spaß mehr“ – diese Worte von Max Verstappen alarmierten alle Motorsport-Fans. Der Weltmeister stellte sich drastisch gegen die neuen Sprint-Regeln und schloss selbst einen Ausstieg aus der Formel 1 nicht aus.

Wohl ab dem kommenden Rennwochenende in Aserbaidschan wird alles anders. Das GP-Qualifying schon am Freitag, ein Sprint-Qualifying und -Rennen am Samstag, der eigentliche Grand Prix dann am Sonntag. Die Änderung soll das Sprintrennen noch attraktiver machen – hat aber nicht nur Fürsprecher.

Horner: „Max ist sein eigener Herr“

Verstappen ist ein verbitterter Gegner des Beschlusses. „Ich bin absolut kein Fan von dem Ganzen“, stellte er klar. „Wir haben so oder so schon 24 oder 25 Rennen. Wenn wir da noch mehr Sachen hinzufügen, ist es das für mich nicht mehr wert.“ Dann wurde er noch deutlicher: „Ich hoffe, es gibt nicht zu viele Änderungen. Sonst werde ich nicht mehr lange dabei sein.“

Bei vielen Fahrern könnte man von leeren Drohungen ausgehen. Doch Verstappen ist für seine radikalen Maßnahmen und Aktionen bekannt – und niemand will kategorisch ausschließen, dass der 25-Jährige für einen solchen Paukenschlag sorgt.

Auch nicht Christian Horner. Der Red-Bull-Boss stellt bei „Sky“ klar: „Max ist sein eigener Herr und er ist sehr, sehr stark in seiner Meinung und in seiner Einstellung zu dem, was er in seinem Leben tun möchte. Und ich sehe ihn nicht als Fernando Alonso und mit 41 oder 42 Jahren immer noch Rennen fahren.“

Macht Max also ernst? Das glaubt Horner zum aktuellen Zeitpunkt nicht. „Seine Liebe und Leidenschaft ist der Rennsport, nur das Fahren und Rennen. Und während das in ihm brennt, wird er weitermachen“, sagt der Brite. „Aber wie lange das brennt, das ist die Entscheidung jedes Einzelnen, das muss jeder selbst herausfinden.“