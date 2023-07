Formel 1: Verstappen mit irrer Enthüllung – Paukenschlag stand kurz bevor

Zwei Formel-1-Titel hat Max Verstappen schon. Dass er sich auch in diesem Jahr zum Weltmeister der Motorsport-Königsklasse krönen wird, ist nicht mehr anzuzweifeln. Schließlich fährt der Red-Bull-Pilot ein Rennsieg nach dem anderen ein und ist kaum mehr zu schlagen.

Dabei hätte es aber auch ganz anders laufen können, wie der Formel-1-Star jetzt enthüllt. Verstappen erklärte nun nämlich, dass er daran gedacht habe, Red Bull zu verlassen.

Formel 1: Verstappen mit irrer Enthüllung

99 Punkte auf seinen Teamkollegen Sergio Perez, fast jedes Wochenende auf der Pole Position und acht Siege in zehn Formel-1-Rennen in diesem Jahr. Ist Max Verstappen überhaupt noch zu schlagen? Es ist für die anderen Piloten kaum noch möglich, mit dem Niederländer mitzuhalten. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis der dritte WM-Titel in Folge perfekt ist.

So schön wie es gerade für Red Bull und Verstappen läuft, so bitter war die Vergangenheit. Zu seinen Anfangszeiten hatte der Pilot zahlreiche Rückschläge, weshalb sogar ein Wechsel eine Option war.

„Manchmal musst du einfach daran glauben“, so Verstappen im „Motorsport-Magazin“. „Trotzdem bist du oft natürlich skeptisch. Wird das mit dem neuen Motorenpartner klappen? Auch ich hatte Zweifel. Ab und zu habe ich auch daran gedacht, das Team zu verlassen, aber währenddessen habe ich mich auch als Fahrer enorm entwickelt“, erklärt er. Das wäre ein absoluter Hammer gewesen, aber zu einem Wechsel ist es nicht gekommen.

„Leute fragen mich, ob ich es langweilig finde“

In der Formel 1 war Verstappen nur im Red-Bull-Anzug und beim Schwesterteam AlphaTauri, damals hieß das Team noch Toro Rosso, im Einsatz. „Du vergisst nie, wer es dir in erster Linie überhaupt ermöglicht hat, in die Formel 1 zu kommen. Du musst gegenüber dieser Seite auch loyal bleiben. Wir haben all diese Jahre darauf gewartet, in so eine Situation zu kommen und jetzt genießen wir es“, sagt ein stolzer zweifacher Weltmeister.

Daher wird er auch weiterhin alles versuchen, um weitere Siege und Titel einzufahren. „Die Leute fragen mich, ob ich es langweilig finde. Nein, das finde ich nicht. Dafür habe ich gearbeitet. Es gab so viele Jahre, in denen wir nah dran waren und gedacht haben, dass es nächstes Jahr so weit sein würde, aber dann hat es wieder nicht geklappt“, erklärt Verstappen.

Wie viele WM-Titel er in seiner Karriere noch feiern wird, wird sich zeigen. Mit seinen gerade einmal 25 Jahren hat der Red-Bull-Star noch viele weitere Saisons vor sich, um vielleicht sogar die beiden Rekord-Weltmeister Michael Schumacher und Lewis Hamilton (je sieben Titel) zu überholen.