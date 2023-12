Formel 1: Verstappen-Rückschlag? Weltmeister kündigt es selbst an

Viel besser kann eine Saison nicht verlaufen. Unglaubliche 19 Rennen beendet Max Verstappen (hier mehr über ihn lesen) in der Formel 1 auf dem ersten Platz – in nur einer Saison. Red Bull war das Überflieger-Team und hatte nebenbei auch noch den besten Fahrer in den eigenen Reihen.

Der Weg zum dritten Weltmeistertitel war eigentlich nur in den ersten Wochen in Gefahr, als Sergio Perez noch Paroli bieten konnte. Ob es in der Formel 1 für Verstappen allerdings so entspannt bleibt? Das stellt der Niederländer nun selbst in Frage.

Formel 1: Verstappen bleibt realistisch

Denn die übrigen Teams haben längst Blut geleckt – allen voran natürlich Mercedes, Ferrari und McLaren. Eine ähnliche Demütigung wie 2023 wollen sie nicht noch einmal über sich ergehen lassen. Dafür arbeiten sie schon seit Wochen und Monaten an Verbesserungen.

Auch Verstappen weiß, dass der Weg zum nächsten Weltmeistertitel nicht so ein Spaziergang wird, wie zuletzt. „Realistisch gesehen, kann das, was wir erreicht haben, natürlich kaum besser werden“, sagte er am Rande der FIA-Gala in Baku.

Es gehe in der Formel 1 nicht darum, 20 Rennen pro Jahr zu gewinnen, sondern sich selbst und das Auto zu verbessern. „Und wenn das bedeutet, dass wir unser Auto nächstes Jahr verbessert haben, wieder um die Weltmeisterschaft kämpfen, aber nur zehn Rennen gewinnen, ist das okay“, so Verstappen.

Hoffnung für die Konkurrenz

Während seine Worte für ihn selbst natürlich nichts Gutes, sondern deutlich mehr Konkurrenzkampf, Druck und Stress bedeuten, dürften sich alle anderen darüber freuen. Denn Spannung gab es in diesem Jahr selten, was zu einem gewissen Desinteresse bei den Fans führte.

Im kommenden Jahr könnte es aber wieder enge Fights geben – darauf stimmt sich Red Bull seit einigen Wochen ein. Beim Team aus Milton Keynes weiß man, dass eine solch phänomenale Saison nicht noch einmal zu toppen ist.

Die größte Herausforderung dürfte darin bestehen, nicht zu tief zu fallen wie etwa Mercedes in den letzten beiden Jahren. Da Red Bull in der Formel 1 aber schon seit längerem am Auto der kommenden Saison tüftelt, wird man im Titelkampf sicherlich wieder ein Wörtchen mitreden. Nur eben ohne 20 Saisonsiege.