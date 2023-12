Formel 1: Perez vor Rauswurf? Von wegen! Mexikaner mit Kampfansage an Verstappen

Max Verstappen ist der Dominator in der Formel 1. 2023 ließ er niemanden eine Chance – nicht mal seinem Teamkollegen Sergio Perez. Während Verstappen Sieg um Sieg einfuhr, hatte Perez große Probleme.

Bis heute gibt es Rauswurf-Gerüchte um Sergio Perez, doch der Mexikaner hat ganz andere Pläne. Er will 2024 mit Red Bull in der Formel 1 wieder angreifen und Max Verstappen den Titel streitig machen.

Formel 1: Perez mit Ansage an Verstappen

Sergio Perez, der in den ersten vier Rennen zwei Siege einfuhr, sah sich 2023 ab dem Großen Preis von Miami einem dominanten Max Verstappen gegenüber. Verstappen sicherte sich beeindruckende 17 der folgenden 18 Rennen, darunter eine beeindruckende Serie von 10 Siegen in Folge. Dies führte zu einem historisch großen Abstand von 290 Punkten zwischen dem Erst- und Zweitplatzierten in der Fahrerwertung.

Perez, der sich entschlossen zeigt, das Blatt zu wenden, plant intensives Wintertraining, um in der kommenden Saison von Anfang an stark zu sein. Nach Verstappens Triumph in Katar analysierte er akribisch Unterschiede in der Fabrik.

Der Mexikaner, der den zweiten Platz in der Fahrerwertung belegte, äußerte sich zu seinen Ambitionen für 2024 und unterstrich seinen Titel-Traum: „Das ist das Hauptziel. Ich bin bereits Zweiter geworden, und mein Hauptinteresse ist es, noch besser zu werden. Ich bin mir der Herausforderung bewusst, die das ist“, sagte er gegenüber „Sky Sports UK“.

Perez hofft auf eine verbesserte Fahrzeugabstimmung im nächsten Jahr und betont die Notwendigkeit eines besseren Tempos für eine konstante Saison. Trotz einer Achterbahnfahrt in diesem Jahr sieht er optimistisch in die Zukunft und hebt die Verbesserungen gegen Ende der Saison hervor.

