Formel 1: Bricht Red Bull zusammen? Ausgerechnet Max Verstappen schlägt ernste Töne an

Wer stoppt Red Bull und vor allem: wie? Diese Frage stellt sich die Formel 1 nun schon seit anderthalb Jahren. Zwar schwächelt mit Sergio Perez die Hälfte des Fahrerduos. Doch gerade Max Verstappen scheint einfach nicht zu schlagen.

Der Niederländer macht keine Fehler, hat das beste Auto und liefert zuverlässig. Die Folge: Er gewann zehn von zwölf Formel-1-Rennen in diesem Jahr. Doch ausgerechnet er selbst prophezeit das Ende der erfolgreichen Ära.

Formel 1: Verstappen sagt das Ende voraus

Jahrelang fuhr er Lewis Hamilton im Mercedes hinterher. Bis 2021 musste Verstappen auf seinen großen Durchbruch warten. Auf dramatische Art und Weise sicherte er sich seinen ersten Titel. Die zweite wie auch jetzt die dritte Weltmeisterschaft waren und sind dagegen eher ein gemütlicher Spaziergang.

Derzeit sieht es nicht ansatzweise so aus, als könne ihm jemand das Wasser reichen. Dennoch prophezeit der Formel 1-Dominator, dass seine Übermacht ein Ende finden werde!

Der Fall kommt

„Ich war auch auf der anderen Seite, habe Siege gejagt, aber sie nie ganz erreicht, weil ich nicht das richtige Paket dafür hatte“, blickt er bei „ServusTV“ auf die Zeiten der unschlagbaren Mercedes-Auto zurück.

Daher genieße er die aktuelle Phase in vollen Zügen. „Aber ich weiß auch, dass der Moment irgendwann zu Ende geht“, erklärt Verstappen. Damit das aber nicht so schnell eintritt, müsse man konzentriert weiter arbeiten, lernen und sich verbessern.

Formel 1: Verstappen vor Rekord

Das zeigt auch seine Einstellung, dass er sich nicht zurücklehnt und immer weiter machen will. Auch aus diesem Grund könnte er nach der Sommerpause einen großen Rekord knacken.

Gewinnt Verstappen auch sein Heimrennen in Zandvoort wäre es der neunte GP-Sieg in Folge. Damit zöge Verstappen mit Sebastian Vettel gleich, dem dies auch einst im Red Bull gelang. Der Rest der Formel 1 wird dagegen hoffen, dass der prophezeite Einbruch so schnell wie möglich kommt.