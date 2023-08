Sebastian Vettel vor Hammer-Comeback? Ex-F1-Star reagiert überdeutlich

Über die Zukunft von Sebastian Vettel wird viel diskutiert und spekuliert. Gerade erst heizte ein Teamchef aus der Formel E die Gerüchteküche so richtig an. Steht der vierfache Formel-1-Weltmeister vor einem Comeback?

Jetzt hat Sebastian Vettel sich selbst zu den Gerüchten um seine Zukunft geäußert und findet dabei überdeutliche Worte. Die Fan-Träume zerplatzen wie Seifenblasen.

Sebastian Vettel: Comeback-Gerüchte um Superstar

Thomas Biermaier, dem Teamchef des ABT Cupra Rennstalls in der Formel E, sagte kürzlich über eine mögliche Fahrerverpflichtung: „Vielleicht geht es auch in die Schweiz. Da gibt es ehemalige Rennfahrer, die sich für die Umwelt einsetzen und viel Nachhaltigkeitsarbeit machen.“ Selbstverständlich dachten dabei sofort alle an Sebastian Vettel. Schließlich wohnt der 36-Jährige inzwischen in der Schweiz und Umweltschutz ist seine große Leidenschaft.

+++ Formel 1: Spektakuläres Comeback? ER kann plötzlich wieder angreifen +++

Inzwischen ruderte Biermaier selbst zurück. Gegenüber „motorsport.com“ sagte er: „Es gibt auch andere Fahrer in der Schweiz, die mit Nachhaltigkeit in der Extreme E und so weiter fahren. Da haben andere mehr hineininterpretiert, als es am Ende wirklich war.“

Vettel reagiert überdeutlich

Und wem das noch nicht reichte, der hat die Absage nun auch von Sebastian Vettel persönlich. „Ich stehe nicht in Verhandlungen, um mit ABT Cupra oder einem anderen Team in der Formel E zu fahren“, wird Vettel von der spanischen Ausgabe von motorsport.com zitiert.

Der 36-Jährige stellt klar: „Man hat mir Worte in den Mund gelegt, und ich möchte klarstellen, dass ich derzeit keine Rückkehr in den Motorsport in Erwägung ziehe.“ Aus einer zeitnahen Rückkehr von Vettel in den Motorsport wird also nichts.

Das könnte dich auch interessieren:

Dafür können die Fans seine Fahrkünste schon bald wieder bei einem Show-Run bestaunen. Der vierfache Formel-1-Weltmeister nimmt am „Formula Nürburing“, einem Event von Red Bull, teil. Am 9. September dreht Vettel einige Runden auf der legendären Nordschleife.