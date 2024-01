Formel 1: Red-Bull-Geheimnis gelüftet? Verstappen bekommt krasse Ansage

Auch im neuen Jahr verfolgt die Formel 1 ein Ziel: Max Verstappen und Red Bull vom Thron zu stoßen. Nach der letzten Saison sehnen sich alle nach anderen Gesichtern ganz oben auf dem Podium. Eine fette Ansage kommt jetzt aus dem Alpine-Lager (hier mehr zum Rennstall)!

Die Franzosen wollen seit einiger Zeit zur Spitze der Formel 1 gehören. Bisher klappte das jedoch nur bedingt. Für 2024 ist man beim Ex-Renault-Team offenbar sehr zuversichtlich. Jetzt gibt es sogar eine krasse Ansage an den Weltmeister und seinen Rennstall.

Formel 1: Kein Chaos mehr?

In jüngerer Vergangenheit fiel Alpine mehr durch Chaos als durch Glanzleistungen auf. Über den widrigen Abgang von Oscar Piastri zu McLaren schüttelt man noch heute den Kopf. Dann krachte es auch noch auf Führungsebene, wo in den letzten Monaten viel Personal verschlissen wurde.

Jetzt soll damit Schluss sein. Man will endlich in eine erfolgreiche Zukunft starten. Und dafür hat man bei Alpine das Überflieger-Auto von Red Bull ganz genau ins Auge genommen. „Wir glauben, dass wir ihn ziemlich gut verstanden haben“, tönt Alpine-Technikchef Matt Harman über den RB 19!

Man glaube zu wissen, was den Formel-1-Champion 2023 so erfolgreich gemacht habe. „Wir wissen, wo die Reise hingeht“, sagt Harman. Diese Erkentnisse will Alpine natürlich in seinen neuen Wagen einfließen lassen und dadurch erfolgreicher werden.

Inspiration, keine Kopie

Gibt es in der Formel 1 im kommenden Jahr also wieder ein „Copy-Gate“? Das ist eher nicht zu erwarten. Denn Harman stellt auch klar, dass man Teams nicht schlagen werde, wenn man ihnen „einfach nur folgt“. Bedeutet im Klartext: Alpine will mit seinem vermeintlichen Wissen über den Red Bull eine eigene Rakete entwerfen.

Spätestens bei den Wintertests werden also auch Max Verstappen, Christian Horner und Co. ganz genau hinschauen, ob sich dahinter nur leere Worte verbergen oder die Franzosen den Code wirklich geknackt und weiterentwickelt haben.

Formel 1: Wichtiges Jahr

Besonders wichtig ist die aktuelle Entwicklung, weil die 24er Autos auch für das Jahr danach die Basis bilden. Denn in der Saison 2025 werden alle Teams ihr Geld für die Entwicklung der neuen Motoren und Boliden für das neue Regelwerk ein Jahr danach ausgeben.