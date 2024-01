Formel 1: Jetzt ist es raus – Ex-Vettel-Team macht es offiziell

Mehr als einen Monat ist das letzte Rennen der vergangenen Saison jetzt her. So langsam kribbelt es wieder bei den Fans. Nach den Weihnachtsfeiertagen und dem Jahreswechsel steigt die Lust auf die Formel 1 wieder deutlich.

Da trifft es sich gut, dass die Formel-1-Teams so langsam wieder in Fahrt kommen. Der Saisonstart ist zwar noch zwei Monate hin, doch schon vorher gibt es einige Termine, die man sich merken muss. Jetzt hat Aston Martin, das frühere Team von Sebastian Vettel, die Veranstaltung rausgehauen.

Formel 1: Aston Martin präsentiert neues Auto

Der Februar in der Formel 1 steht wieder einmal ganz im Zeichen der Auto-Präsentationen. Nach dem Stake F1 Team, Williams und Ferrari hat nun auch Aston Martin sein Datum für die Präsentation des neuen Rennwagens öffentlich gemacht.

Am 12. Februar wird Aston Martin seinen Boliden für die Formel-1-Saison vorstellen. Vorgestellt wird das neue Auto in der neuen Fabrik in Silverstone. Heißen wird der Wagen „Aston Martin AMR24“. In den vergangenen Jahren gab es immer eine große Show mit den Fahrern Lance Stroll und Fernando Alonso. Einige Fans dürfen dabei sein, Tickets verlost Aston Martin über ein Gewinnspiel.

Im vergangenen Jahr machte Aston Martin einen großen Sprung nach vorne, fuhr plötzlich um Podiumsplätze mit. Fernando Alonso landete am Ende sogar auf Platz vier in der WM-Wertung, in der Konstrukteurswertung belegte Aston Martin Rang fünf.

Williams und Stake starten

Den Auftakt der Auto-Präsentationen machen bislang Williams und das Stake F1 Team. Stake ist der neue Titelsponsor der Schweizer Rennstalls Sauber. Dort darf man nach dem Wechsel von Alfa Romeo zu Stake auf einige Neuheiten im Design hoffen. Ferrari präsentiert seinen neuen Boliden am 13. Februar in Maranello.