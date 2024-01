Formel 1: Ferrari mit großer Ankündigung – muss die Konkurrenz zittern?

Am 13. Februar ist es so weit, dann präsentiert Ferrari sein Auto für die Formel-1-Saison 2024. Rund eine Woche später wird dann der richtige Bolide erstmals auf der Strecke zu sehen sein – vom 21. – 23. Februar finden die Tests in Bahrain statt.

Jetzt hat Ferrari-Boss Frederic Vasseur erstmals über das neue Auto gesprochen und kündigt gleich Großes an. 95 Prozent der Teile sollen laut eigener Aussage neu sein. Greift Ferrari in der Formel 1 also jetzt wieder richtig an?

Formel 1: Ferrari-Auto zu „95 Prozent“ neu

„Vielleicht kann man das eine Revolution nennen, aber ich weiß nicht, ob es das sein wird“, wird Vassuer von „motorsport-total.com“ zitiert. Laut Vasseur mache Ferrari derzeit „gute Schritte nach vorne“. Wie viel das am Ende aber wert ist, hängt von der Konkurrenz ab.

„Man kann sich um 100 verbessern, aber wenn sich die anderen um 120 verbessern, dann schaut man dumm aus der Wäsche. Wenn sie sich um 80 verbessern, dann siehst du wie der Megaheld aus“, sagte Vasseur und weiter: „Bis jetzt gehen wir in die richtige Richtung. Ich weiß nicht, ob es die anderen besser oder schlechter machen, das sehen wir dann in

Vorteil für Red Bull?

Red Bull war in der vergangenen Saison deutlich vorne und hat einen großen Vorteil: „Sie haben einen Lauf und konnten sich früh auf das 2024er-Auto konzentrieren“, so Vasseur, der aber erklärte: „Das Wichtigste ist, weiter zu pushen und zu entwickeln und die Fahrer in der Mitte des Projektes zu haben.“

Zwischen dem 21. und 23. Februar finden in Bahrain die offiziellen Tests statt. Dann lassen die Teams zum allerersten Mal die Hosen runter. Bei den Autopräsentationen wird in der Regel noch nicht alles gezeigt. Am 02. März wird’s dann richtig ernst. Dann findet das erste Rennen der Saison in Bahrain statt.