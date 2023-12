Formel 1: Red-Bull-Boss mit krasser Enthüllung – diese Worte machen Angst

An Max Verstappen und Red Bull war in der Formel-1-Saison 2023 einfach kein Vorbeikommen. 19 von 22 Rennen gewann Verstappen selbst, zweimal stand sein Teamkollege Sergio Perez ganz oben auf dem Treppchen und nur ein einziger Sieg ging an Ferrari.

In Singapur setzte Red Bull auf das falsche Setup, war plötzlich nicht mehr der große Dominator. Für Formel-1-Weltmeister Max Verstappen war dies ein einschneidendes Erlebnis. Wie er danach reagierte, beeindruckte selbst seinen Teamchef Christian Horner. Allen anderen Fahrern dürften seine Worte Angst machen.

Formel 1: Verstappen unaufhaltsam?

Schon im Training zum Großen Preis von Singapur deuteten sich die Probleme von Red Bull an. Im Qualifying landete Verstappen schließlich auf einem enttäuschenden elften Rang. Im Rennen startete er eine Aufholjagd und wurde immerhin noch Fünfter. Red Bull hatte sein Auto nicht optimal auf die Strecke abgestimmt. Für Horner ein Zeichen, wie eng es noch zugeht und wie hart Red Bull arbeiten muss, um seine Dominanz zu behalten.

Eine Sache beeindruckte den Teamchef von Red Bull aber noch mehr: „Was für mich bei diesem Rennen am interessantesten war, war, wie sehr… nicht die Frustration, sondern wie sehr es Max schmerzt, dass er dieses Rennen nicht gewonnen hat. Als er in Japan ankam, war er so motiviert – wahrscheinlich so motiviert wie noch nie in den letzten Jahren – um in Suzuka ein Zeichen zu setzen.“

Er erzählte gegenüber „The Race“ weiter: „Ich bin mit ihm von Tokio nach Suzuka gereist, und er sagte: ‚Ich werde dieses Rennen mit 20 Sekunden Vorsprung gewinnen‘. Seine allererste Runde im Training auf einem Satz harter Reifen war einfach atemberaubend. Er war 2,5 Sekunden schneller als alle anderen. Ich glaube, mit seiner ersten fliegenden Runde wäre er in dieser Sitzung Dritter geworden.“

Und weiter: „Es war eine wahnsinnige Leistung an diesem Wochenende. Er gewann das Rennen mit 19,4 Sekunden Vorsprung, und ich sagte zu ihm, als wir an diesem Tag die Konstrukteurswertung gewannen: ‚Nun, du hättest fast die 20 Sekunden geschafft.‘ Er sagte: ‚Ich hatte eine blaue Flagge, das hat mich in der letzten Runde eine halbe Sekunde gekostet!‘ Ehrlich gesagt, war das eine der stärksten Leistungen, die ich an diesem Wochenende je von einem Fahrer gesehen habe.“

Verstappens Gier ist ungebrochen

Allein diese Story zeigt, wie unglaublich verbissen Verstappen ist. Er gibt sich nicht mit dem Erreichten zufrieden, will immer mehr. Für die Konkurrenz sollte dies eine Warnung sein, denn der Niederländer wird wohl 2024 genau da weitermachen wollen, wo er 2023 aufgehört hat.

„Es war ein sehr, sehr großes Jahr. Ich denke, wenn man sich die Saison von Max anschaut, dann war er in diesem Jahr phänomenal, vor allem in Bezug auf die verschiedenen Herausforderungen auf den verschiedenen Rennstrecken und unter den verschiedenen Bedingungen. Ich denke, es ist manchmal leicht zu unterschätzen, was er erreicht hat, denn es war schlichtweg herausragend“, lobte Horner seinen Schützling.