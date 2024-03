Formel 1: Wird der Verstappen-Hammer Realität? „Ist einem Mercedes-Deal sehr nahe“

Bahnt sich in der Formel 1 der nächste Paukenschlag an? Schon zu Beginn des Jahres sorgte Lewis Hamilton mit dem Hammer-Wechsel von Mercedes zu Ferrari für einen Mega-Knall in der Motorsport-Königsklasse. Ab dem Zeitpunkt wurde klar: In der F1 ist alles möglich.

So auch etwa ein Abgang von Max Verstappen bei Red Bull? Seit mehreren Wochen häuften sich die Gerüchte über einen spektakulären Wechsel des dreifachen Formel-1-Weltmeisters. Jetzt hat ein Insider noch einen draufgesetzt.

Formel 1: Verstappen-Hammer?

Seitdem klar ist, dass Lewis Hamilton zu Ferrari wechselt, wird auch über den Nachfolger bei den Silberpfeilen spekuliert. Wer wird in einem der begehrtesten Formel-1-Cockpits fahren? Dass es Max Verstappen werden soll, hätte vor einigen Monaten wohl niemand für möglich gehalten.

Doch so ganz unwahrscheinlich wäre das nicht. Mercedes-Teamchef Toto Wolff schwärmt vom Niederländer, Red Bull blockt die Gerüchte und das angebliche Anwerben direkt ab. Allerdings soll es eine Ausstiegsklausel im Verstappen-Vertrag geben, die für einen vorzeitigen Abschied sorgen könnte. Demnach darf der Pilot das Team verlassen, wenn Motorsport-Chef Helmut Marko nicht mehr Teil von Red Bull wäre (hier mehr dazu).

Nun hat sich auch eine Formel-1-Legende zur ganzen Thematik geäußert. Geht es nach Johnny Herbert, steht Verstappen unmittelbar vor einem Wechsel. „Verstappen ist einem Deal mit Mercedes sehr nahe“, sagte der Brite gegenüber der „Sun“.

„Kurz davor, Verstappen aus dem Team zu drängen“

In der Formel 1 würde das für den nächsten absoluten Knall sorgen. Die aktuellen Vorwürfe gegen Teamchef Christian Horner hätten das Team gespalten. Herbert meint sogar: „Man ist kurz davor, Verstappen aus dem Team zu drängen.“

Von Verstappens Vater Jos gab es in den vergangenen Wochen immer wieder heftige Kritik. Der Niederländer fordert den Rauswurf Horners. Auch Herbert sieht in der Affäre „keine gute Sache für die Formel 1.“

Die ganzen Gerüchte sorgen unter den Fans für eine Menge Aufregung. Bis allerdings endlich Klarheit über die Zukunft von Verstappen herrscht, wird es wohl noch etwas dauern.