Formel 1: Mercedes-Gerüchte sorgen für Alarm! Jetzt wird Verstappen deutlich

Kaum ein anderes Thema beschäftigt die Formel 1 derzeit so sehr, wie die Personalie um Max Verstappen. Der dreifache Weltmeister von Red Bull wird nämlich mit einem Hammer-Wechsel zu Mercedes in Verbindung gebracht. Dort soll er Nachfolger seines einstigen Rivalen Lewis Hamilton werden, der wiederum im kommenden Jahr zu Ferrari wechseln wird.

Es wäre das nächste Beben in der Formel 1. Viele Experten sehen den Niederländer bereits im Mercedes-Cockpit, andere berichten schon von einer Einigung. Sind die Gerüchte wahr? Jetzt hat sich Verstappen selbst deutlich dazu geäußert.

Formel 1: Mercedes-Gerüchte sorgen für Alarm!

Warum sollte man als Pilot das Team verlassen, mit dem man drei WM-Titel in Folge geholt hat und die vierte Meisterschaft in diesem Jahr in der Formel 1 holen konnte? Diese Frage stellen sich sicherlich viele Fans über Max Verstappen. Zudem hat der Niederländer einen Vertrag bis 2028. Ohne Frage ist der Pilot einer der besten in der Geschichte, aber wird er tatsächlich zu Mercedes wechseln?

In den vergangenen Wochen gab es auch viele Gerüchte über eine mögliche Ausstiegsklausel im Verstappen-Vertrag. Nun hat sich der 26-Jährige vor dem Australien-GP deutlich dazu geäußert.

„Ich plane bis 2028 zu bleiben. Das ist der Grund, warum ich den Vertrag überhaupt unterschrieben habe“, betont der Star-Pilot klar auf der Pressekonferenz. „Ich bin glücklich bei Red Bull. Es ist sehr wichtig, dass wir versuchen, die Schlüsselpersonen im Team zu behalten. Von da kommt die Performance und am Ende des Tages ist es ein Performance-Geschäft. Ich würde nicht hier sitzen, wenn ich nicht performen würde.“

„Kann Toto verstehen“

Angeheizt wurden die Gerüchte über einen möglichen Wechsel aufgrund der Affäre um Teamchef Christian Horner (hier mehr dazu). Mercedes-Teamchef Toto Wolff machte zuletzt auch deutlich, dass er Verstappen gerne in seinem Formel-1-Team haben würde, sollte er Red Bull verlassen.

„Ich kann Toto verstehen“, sagt Verstappen. „Aber das hat keinen Einfluss auf mich und meine Zukunft. Es ist immer schön, so etwas zu hören, doch von meiner Seite ändert sich nichts.“ Dann wurde Verstappen gefragt, ob er denn jemals für Mercedes fahren würde.

Seine Antwort: „Von welchem Jahr sprechen wir?“, ehe er direkt hinzufügte: „Nein, nein, nein. Ich weiß es nicht und weiß auch nicht, was nach 2028 passiert. Ich weiß nicht, ob ich in der Formel 1 bleiben oder weitermachen werde. Vielleicht unterschreibe ich einen neuen Vertrag. Das weiß ich noch nicht.“ Auch wenn es ein klares Bekenntnis zu Red Bull ist, werden die Gerüchte die Formel 1 in diesem Jahr weiterhin beschäftigen.