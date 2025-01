Formel 1: Weggefährter packt über Verstappen aus – „Noch nie gesehen“

In der Formel 1 hat sein Sohn das geschafft, wovon jeder Vater träumt: Er ist Weltmeister geworden. Aber nicht etwa einmal. Max Verstappen holte gleich vier WM-Titel in Folge. Der Weg bis dahin war allerdings hart, vor allem weil Papa Jos es ihm richtig schwer gemacht haben soll.

So wurden sehr viele Geschichten erzählt. Jetzt äußert sich auch ein langjähriger Freund des Formel-1-Piloten über die Erziehung von Jos Verstappen. Der Niederländer stellt eine Sache klar.

Formel 1: Langjähriger Freund packt über Verstappen aus

Jos Verstappen wird in der Formel 1 immer bekannter. Viele aus dem Paddock kennen den netten Vater, der allerdings die Kindheit von Max Verstappen nicht gerade einfach gemacht haben soll. Seine Methoden zur Erziehung sind mehr als nur fragwürdig. Er soll gegenüber seinem Sohn extrem hart und streng gewesen sein.

Eine Geschichte lässt viele Menschen unglaubwürdig zurück: Nach einem verlorenen Kartrennen soll er Max Verstappen im Kindesalter sogar einmal an der Autobahnraststätte ausgesetzt haben. Der Vater selbst sagte zuletzt zu der legendären Story: „Ich denke, es ist an der Zeit, mal mit dieser Story aufzuräumen. Die Wahrheit ist: Ich habe ihn da nicht zurückgelassen. Ich habe lediglich eine Woche nicht mehr mit ihm geredet.“

Das zeigt schon, wie hart das Leben von Max Verstappen zu der Zeit war. Ein langjähriger Freund packt jetzt über eine andere Sache aus, die ebenfalls vermutet wird. „Ja, Jos war hart, aber ich habe nie gesehen, dass Jos Max geschlagen hat. Und ich war bei allem dabei“, sagt Richard Pex, der Max in den ersten Jahren im Kartsport unterstützt hat.

„Mit Jos war es nicht immer einfach“

Der Unternehmer erklärt, dass es zwischen ihm und dem Vater des Formel-1-Weltmeisters direkt „klick“ gemacht hat. „Wir sind echte Freunde, die durch dick und dünn gehen. Wir haben alle Höhen und Tiefen durchgemacht und darüber gesprochen“, erzählt Pex und fügt hinzu: „Mit Jos war es nicht immer einfach, aber es hat immer geklappt und ist gut ausgegangen. Und das macht uns beide stolz.“

Beide haben, so vermutet Pex, auch den gleichen Charakter. „Wir waren nicht immer einer Meinung, aber das war auch oft so, um den Druck zu erhöhen. Dann sagte ich: ‚Jos, was du jetzt machst, funktioniert sowieso nicht‘. ‚Oh doch‘, sagte er dann und begann, wie verrückt zu arbeiten, um das Gegenteil zu beweisen“, erinnert sich der Unternehmer zurück.