Formel 1: Helmut Marko lässt tief blicken – „Mein größter Fehler“

Er hat einen genauso großen Anteil an den Mega-Erfolgen von Red Bull in der Formel 1! Schließlich hat Helmut Marko viele junge Fahrer beim österreichischen Rennstall gefördert. Dazu zählt unter anderem auch der aktuell vierfache Weltmeister Max Verstappen.

Aber nicht alle Entscheidungen von Helmut Marko gingen in der Formel 1 auch auf. Der Österreicher blickt jetzt auf seinen wohl größten Fehler in der Königsklasse zurück. Er ist gar nicht so lange her.

Formel 1: Helmut Marko packt aus

Als Nyck de Vries sein Formel-1-Debüt für Williams feiern konnte, war er heiß begehrt. Red Bulls Schwesterteam, das damals AlphaTauri hieß, holte ihn für die Saison 2023. Die Erwartungen an den Niederländer waren groß. Helmut Marko entschied sich für ihn, auch wenn Red Bulls Teamchef Christian Horner nicht begeistert war.

Zehn Rennen hielt de Vries durch, ehe er entlassen wurde. Zu viele Fehler und Unfälle kosteten ihm schließlich eine weitere Karriere in der Königsklasse. Daniel Ricciardo ersetzte de Vries schließlich.

Im Gespräch mit „Autosprint“ erklärte der Red Bull-Berater, dass dies der größte Fehler seiner Karriere war. „Nyck de Vries, ohne Zweifel“, antwortete Marko, als er darauf angesprochen wurde.

De Vries vor Rückkehr

„Er hatte bei seinem Debüt für Williams in Monza sehr gut abgeschnitten, aber als er zu uns kam, hat er sich nicht verbessert. Er hatte einen tollen Lebenslauf, aber die Stoppuhr zeigte an, dass er nicht schnell genug war. Als er dann versuchte, schneller zu werden, machte er Fehler“, sagte die Formel-1-Legende weiter.

Aktuell fährt de Vries für Mahindra Racing in der Formel E, nachdem er letztes Jahr in diese Rennserie zurückgekehrt war und auch in der Langstrecken-Weltmeisterschaft angetreten war. Nun winkt ihm eine Rückkehr in die Formel 1 als Reservefahrer für McLaren. Dort wurde ja bekannt, dass Ryo Hirakawa zu Alpine wechseln wird.

