Formel 1: Verstappen-Knall? Mercedes reibt sich die Hände – „Alles möglich“

Der Hammer-Wechsel von Lewis Hamilton zu Ferrari hat gezeigt, dass in der Formel 1 nichts unmöglich ist. Dass es in Zukunft zu weiteren spektakulären Transfers kommen könnte, ist sehr wahrscheinlich. Vielleicht auch von Max Verstappen?

Der dreifache Weltmeister scheint bei Red Bull glücklich zu sein. Doch aktuell gibt es beim österreichischen Team großen Ärger. Sein Vater traf sich ausgerechnet mit Mercedes-Teamchef Toto Wolff. Bahnt sich jetzt der nächste Paukenschlag an?

Formel 1: Verstappen-Hammer? Mercedes reibt sich die Hände

Um Christian Horner wird es trotz der Red-Bull-Entscheidung weiterhin nicht ruhig. Das Brause-Team erklärte vor dem Bahrain-GP, dass der Brite weiterhin Teamchef des Formel-1-Rennstalls bleiben wird, obwohl es zuletzt heftige Vorwürfe gegen ihn gab. Ausgerechnet mit Max Verstappens Vater, Jos Verstappen, könnte es eskalieren (hier mehr dazu).

Auch interessant: Formel 1: Experte lässt nach Debakel aufhorchen! Team bald Geschichte?

Nun gibt es weitere Aufregung. Jos Verstappen hat sich in Bahrain mit Mercedes-Teamchef Toto Wolff im Fahrerlager getroffen. Seit der Kollision zwischen Verstappen junior und Lewis Hamilton in Silverstone 2021 herrschte eigentlich Funkstille. Doch aufgrund des Horner-Ärgers könnte da wohl eine Freundschaft entstehen.

Jetzt kostenlos die wichtigsten News von DER WESTEN auf dein Handy. DER WESTEN auf WhatsApp

Nun kommt Max Verstappen wieder ins Spiel. Ab 2025 braucht Mercedes einen Nachfolger für Lewis Hamilton. Zwar spielte Wolff das Treffen gegenüber „F1-Insider“ runter: „Ich kenne Jos 25 Jahre – mit Höhen und Tiefen und habe einfach zur Leistung seines Sohnes gratuliert. Max fährt in einer eigenen Galaxie.“ Doch als er gefragt wurde, ob Verstappen in 2025 bei Mercedes landen könnte, ließ Wolff mit seinen Aussagen aufhorchen. „Alles ist möglich.“

Insider glaubt an Paukenschlag

Alles ist möglich. Drei Worte, die bei vielen Red-Bull- und Mercedes-Fans für Schnappatmung sorgen. Max Verstappen in einem Silberpfeil? Das schier Unmögliche ist tatsächlich möglich. Ob es dann auch im kommenden Formel-1-Jahr der Fall sein wird, zeigt sich dann. Beim Brause-Rennstall hat der Niederländer noch einen Vertrag bis 2028.

Geht es nach dem Sky-Experten Ralf Schumacher, wäre ein Wechsel zu Mercedes möglich. „Bei Red Bull herrscht so viel Unruhe. Ich könnte mir vorstellen, Max Verstappen sagt, er macht ganz etwas Anderes. Ein Teamgefüge ist sehr fragil. Passiert so etwas wie jetzt bei Red Bull, bricht alles sehr schnell auseinander“, so der Ex-Pilot.

Mehr Nachrichten für dich:

Die Causa Horner wird die Formel 1 also weiterhin beschäftigen. Es droht dabei nicht nur ein Streit zwischen Horner und Jos Verstappen, sondern auch der absolute Hammer-Wechsel von Max Verstappen zum einstigen Rivalen Mercedes.