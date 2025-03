Formel 1: Verstappen-Manager verkündet Entscheidung – „Macht man nicht mit einem Weltmeister“

Er wird auch in diesem Formel-1-Jahr wieder im Fokus stehen: Max Verstappen. Wird der Red-Bull-Star sich zum fünften Mal in Folge den WM-Titel holen? Sicher ist: Die Konkurrenz schläft nicht und wird es dem Niederländer so schwer wie möglich machen.

Abseits der Rennstrecke gibt es auch immer wieder viel Aufregung um den Formel-1-Superstar. Jetzt hat sich sein Manager Raymond Vermeulen zu Wort gemeldet und eine Sache klargestellt.

Formel 1: Manager von Verstappen spricht Klartext

In den vergangenen Jahren war Max Verstappen zu oft in der Öffentlichkeit zu sehen. Das wird sich ändern. Vor allem auf die sozialen Medien hat der Formel-1-Star wohl gar keine Lust mehr.

„Große Marken wie Oracle, Tag Heuer und Heineken investieren viel Geld in globale Kampagnen rund um Max. Es gibt Busse im Zentrum von Melbourne, auf denen Max‘ Bild zu sehen ist. Das sieht alles sehr schick aus. Dann passt es nicht, wenn ich anschließend ein Video auf TikTok sehe, in dem Max Luftballons zerstechen muss. Solche Videos macht man nicht mit einem vierfachen Weltmeister“, betont Verstappens Manager Raymond Vermeulen gegenüber dem „Formule 1 Magazine“.

Auch Verstappen selbst äußerte sich vor dem Formel-1-Wochenende in Melbourne dazu. Er möchte sich voll und ganz auf den Rennsport konzentrieren. „Was ich immer mag, sind ernsthafte, produktive Dinge. Nicht diese unsinnigen Dinge,“ erklärt der Red-Bull-Star deutlich.

„Damit habe ich nicht viel zu tun“

Und Verstappen weiter: „Wenn es nur konstruktive Dinge sind, aus denen man vielleicht etwas lernen kann oder die etwas bringen, dann mag ich das. Dann mache ich das gerne. Aber mit den TikToks und so, ja, damit habe ich nicht viel zu tun.“ Worum es konkret geht, hat der Formel-1-Weltmeister nicht verraten. Auf dem TikTok-Kanal von Red Bull ist der Niederländer jedenfalls in sehr vielen Videos zu sehen.

Verstappen blickt dabei auch auf seine ersten Jahre zurück, als die sozialen Medien „damals anders waren. Die Welt war damals ein bisschen anders als heute. Jetzt ist es natürlich immer noch möglich, aber ich genieße es nicht mehr so sehr“, verrät Verstappen.

Was er aber weiterhin genießt, ist es auf der Rennstrecke zu fahren. Für Red Bull will er den fünften WM-Titel in Folge holen. McLaren, Ferrari und Mercedes werden es ihm aber nicht einfach machen.