Formel 1: Spektakuläres Comeback bahnt sich an! Sebastian Vettel schaut ganz genau hin

Dieser Tage sorgt der Rennkalender der Formel 1 für jede Menge Diskussionen. Zahlreiche Fans sind mächtig sauer, weil immer mehr langweilige Stadtkurse die großen Traditionsstrecken verdrängen. Aus ihrer Sicht verkauft sich die Rennserie für Geld (hier mehr dazu erfahren).

Da dürfte diese Meldung Balsam für die geschundenen Seelen sein. Denn eine Traditionsstrecke arbeitet an ihrer Formel-1-Rückkehr. Da wird auch Sebastian Vettel ganz hellhörig.

Formel 1: Rückkehr nach vielen Jahren?

Ganze sieben Jahre ist es mittlerweile her, dass im malaysischen Sepang ein Rennen der Königsklasse ausgetragen wurde. Damals triumphierte der damals 20-jährige Max Verstappen vor Lewis Hamilton und Daniel Ricciardo. Danach war jedoch Schluss.

Beinahe 20 Jahre fuhren Stars wie Michael Schumacher, Fernando Alonso, Verstappen und Co. in Sepang. Doch dann wurde der Vertrag mit der Formel 1 nicht mehr erneuert. Sportlich geriet der Kurs in Vergessenheit. Zahlreiche Fans vermissen ihn aber noch bis heute – und könnten jetzt erhört werden.

Petronas schaltet sich ein

Denn ein in der Formel 1 bekanntes Gesicht will den Grand Prix zurückbringen: Petronas. Der jahrelange Mercedes-Sponsor ist ein Unternehmen aus Malaysia. Im vergangenen Jahr schnappte sich Petronas die Namensrechte am Sepang International Circuit für drei Jahre, wie „Reuters“ berichtet. Und damit hat man jetzt Großes vor.

In einem internen Meeting habe die Firma einige Mitarbeiter über die Pläne informiert. Das will „Reuters“ von drei mit der Angelegenheit vertrauten Quellen erfahren haben. Klar ist: Zuletzt bedauerte der malaysische Sportminister, dass die Austragung eines GPs schlicht zu teuer wäre. Mit einem finanzkräftigen Sponsor sähe das schon wieder anders aus.

Formel 1: Vettel zittert

Eine Nachricht, die auch Sebastian Vettel interessieren dürfte. Malaysia war für den mittlerweile zurückgetretenen Vierfach-Weltmeister immer eine Reise wert. Mit vier Siegen ist er bis heute Rekordsieger in Sepang.

Mit einer für 2026 angestrebten Rückkehr in die Formel 1 könnte aber auch dieser Rekord wackeln. Insbesondere, wenn Fernando Alonso dann immer noch aktiv sein sollte. Er gewann bisher drei Mal den Grand Prix.