Formel 1: TV-Experte lässt Bombe platzen! Team wirft Fahrer raus

Die Saison 2025 in der Formel 1 ist gerade mal zwei Rennen alt, da sortiert das erste Team offenbar bereits einen seiner Fahrer aus. Schon beim nächsten Rennen in Japan könnte das Team seine Fahreraufstellung ändern. Und ein TV-Experte ist sich sicher, dass genau dies geschehen wird. Aber eins nach dem anderen.

Sind die Tage von Liam Lawson als Teamkollege von Max Verstappen bereits gezählt? Nach seinem Crash-Auftakt in Australien enttäuschte der 23-Jährige auch beim zweiten Rennen in dieser Saison der Formel 1. Beim Sprint gab’s für den Neuseeländer ebenso den letzten Startplatz wie beim Rennen. Im Sprint landete er am Ende auf Platz 17, im Rennen auf Platz 15.

Formel 1: Aus für Lawson?

Fans und Experten sind sich einig: Dieses Debakel schaut Red Bull sich nicht länger an. Und ein TV-Experte ist sich sicher: Die Entscheidung ist bereits gefallen. „Liam Lawson ist jetzt schon raus für das nächste Rennen“, sagte Ralf Schumacher bei Sky: „Tsunoda wird ihn ersetzen.“

Die Spatzen hatten es unmittelbar nach dem China-GP bereits von den Dächern gepfiffen. Racing-Bulls-Pilot Yuki Tsunoda wird wohl künftig ins Hauptteam von Red Bull und an die Seite von Max Verstappen wechseln, während Lawson vermutlich den Platz von Tsunoda bei den Racing Bulls einnimmt. Eine offizielle Bestätigung steht noch aus.

+++ Auch interessant: Formel 1: Aus und vorbei! Ferrari verkündet das Ende einer Ära +++

„Es macht mir keinen Spaß“

Lawson war nach dem Rennen der Formel 1 in China am Boden zerstört: „Wir hatten uns für einen Start aus der Boxengasse heraus entschieden, um etwas am Auto zu testen. Leider hat das nicht so funktioniert, wie wir es uns das erhofft hatten. Ein ohnehin schon schwieriges Wochenende wurde dadurch noch ein wenig härter.“

Lawson redete nicht lange um den heißen Brei herum: „Es macht mir keinen Spaß. Aber ich gebe alles und arbeite so hart wie möglich daran, um diese Situation in den Griff zu bekommen.“

Dazu ist es wahrscheinlich bereits zu spät. Vieles deutet darauf hin, dass Lawsons Tage in der Formel 1 bei Red Bull gezählt sind.