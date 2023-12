Formel 1: Alle warten gespannt! Spektakuläre Rückkehr steht bevor

Jedes Jahr kommen immer mehr neue Talente im Motorsport dazu, die das große Potenzial haben, eines Tages in der Formel 1 zu fahren. Allerdings sind die Plätze begrenzt. Lediglich 20 Fahrer erhalten in jeder Saison die Möglichkeit, in der Königsklasse zu fahren. Wie bitter es sein kann, kein Cockpit zu bekommen, weiß auch Liam Lawson.

Der 22-Jährige durfte in der abgelaufenen Formel-1-Saison für den verletzten Daniel Ricciardo starten und konnte sein Talent eindrucksvoll unter Beweis stellen. Für einen Sitz in 2024 hat es allerdings nicht gereicht, da alle Teams umgehend ihre Fahrerpaarung bekannt gegeben hatten. Doch für Lawson stehen die Chancen gut, schon bald wieder im Auto fahren zu dürfen.

Formel 1: Lawson konnte überzeugen

Es gibt nur wenige Fahrer, die bei ihrem Formel-1-Debüt trotz schwieriger Umstände souverän auftreten können. Liam Lawson ist dies in 2023 gelungen. Nachdem sich Daniel Ricciardo beim Training in Zandvoort verletzt hatte, wurde der 22-jährige Neuseeländer kurzfristig als Ersatz herangezogen.

Auch interessant: Formel 1: Wirbel bei Ferrari! Droht der Vertragspoker zu eskalieren?

Die Vorbereitung war nicht nur praktisch nicht vorhanden, auch die nassen Bedingungen beeinträchtigen das Qualifying und das Rennen in den Niederlanden. Selbst die erfahrensten Fahrer hatten große Probleme und machten viele Fehler. Trotz des Regens bewies Lawson große Gelassenheit, vermied Fehler und schaffte es als 13. ins Ziel. An den folgenden Rennwochenenden wurde er immer besser und besser.

Sein Highlight war dann das Wochenende in Singapur, wo Lawson die Formel-1-Welt überraschte, indem er im Qualifying vor den beiden Red-Bull-Piloten Max Verstappen und Sergio Perez auf Platz 10 landete. Am nächsten Tag holte er mit einem souveränen neunten Platz seine ersten Punkte in der Formel 1.

Alle warten auf die Hammer-Rückkehr

Damals schien es für viele Formel-1-Fans und Experten eigentlich eine Selbstverständlichkeit zu sein, dass das aufstrebende Talent einen sicheren Sitz für 2024 bekommt. Doch zum Leidwesen von Lawson entschied sich AlphaTauri dafür, mit Yuki Tsunoda und Daniel Ricciardo in die Saison zu gehen. Allerdings wird weiterhin viel über Lawson spekuliert.

Viele hoffen auf eine schnelle Rückkehr des neuseeländischen Talents. Dies könnte für 2025 der Fall sein, wenn das Fahrerkarussell sich wieder mächtig drehen wird. Davon ist auch Ex-AlphaTauri-Teamchef Franz Tost überzeugt.

Mehr Nachrichten für dich:

„Liam hat mit uns einen fantastischen Job gemacht, denn wir dürfen die Umstände nicht vergessen, als er zum ersten Mal in Zandvoort für uns gefahren ist. Darauf war er nicht vorbereitet. Er musste einfach ins Auto springen. Es regnete, er musste Regenreifen benutzen und er tat alles ohne Fehler. Er verdient einen Platz in der Formel 1, und ich erwarte, dass er mindestens 2025 in der Formel 1 sein wird“, so der Franzose. Ob Lawson dann 2025 tatsächlich an den Start gehen wird, wird sich zeigen. Auch für 2024 darf er sich schon Hoffnungen machen, falls einer der beiden AlphaTauri-Piloten nicht überzeugen kann.