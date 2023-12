Formel 1: Wirbel bei Ferrari! Droht der Vertragspoker zu eskalieren?

Bei Ferrari gibt es aktuell viel Aufregung! Das Traditionsteam der Formel 1 sollte eigentlich schon längst die Vertragsverlängerungen von Charles Leclerc und Carlos Sainz durchgeführt haben.

Frederic Vasseur hatte versichert, bis zum Saisonende Gespräche dafür geführt zu haben. Ein Versprechen, den der Ferrari-Teamchef gebrochen hat. Sainz gefällt das gar nicht. Der Formel-1-Star wird langsam aber sicher ungeduldig. Droht das Transferpoker zu eskalieren?

Formel 1: Wirbel bei Ferrari!

Es sind wohl gerade die heißesten Personalien in der Formel 1: Carlos Sainz und Charles Leclerc. Beide haben bei Ferrari einen Vertrag bis Ende 2024. Diese Verträge sollen am besten verlängert werden.

Vor einigen Wochen versprach Frederic Vasseur, dass bis zum Saisonende Gespräche über eine Vertragsverlängerung bei beiden Fahrern stattfinden werden. Selbst Ferrari-Präsident John Elkann verkündete, dass beide Piloten verlängern werden. Allerdings sind seitdem mehrere Wochen vergangen und es wurde noch nichts kommuniziert.

„Die Fahrer verfügen über Verträge mit uns, die erst 2024 auslaufen. Das heißt, dass uns immer noch 13 Monate bleiben, um die Gespräche abzuschließen. Wir sind also in einer ziemlich komfortablen Lage und haben noch viele Wochen und Monate Zeit dafür“, hatte Vasseur unlängst versucht, Wind aus den Segeln zu nehmen.

Sainz wird ungeduldig

Etwas anders sieht es Sainz. Der Spanier ist nicht erfreut darüber, dass noch keine Entscheidung gefallen sei. „Mein Ziel ist es, bis zum Saisonstart Gewissheit darüber zu haben, wo ich 2025 sein werde“, sagte der Formel-1-Pilot im Rahmen eines Sponsor-Treffens in Madrid.

Der 29-Jährige betont dabei, dass er gerne bei Ferrari bleiben möchte: „Natürlich will ich den Vertrag verlängern, und ich will das am liebsten für die nächsten Jahre tun, nicht nur für ein, zwei Jahre. Meine Absichten sind bekannt.“

In der abgelaufenen Saison zeigte Sainz bereits, dass er gute Chancen auf eine Vertragsverlängerung hat. Der Spanier war nämlich der einzige nicht Red-Bull-Pilot, der einen Rennsieg holte. Jetzt muss Ferrari entscheiden, ansonsten droht der Vertragspoker bei der Scuderia zu eskalieren.