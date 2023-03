Formel 1: Hamilton kassiert Red-Bull-Abfuhr – „Sehe nicht, wo wir Platz für Lewis haben sollten“

Er ist aktuell einer der ganz großen Gesprächsthemen in der Formel 1: Lewis Hamilton. Der siebenfache Weltmeister ist unzufrieden. In der vergangenen Saison gelang ihm kein einziger Rennsieg und auch in diesem Jahr fährt er mit einem schwachen Mercedes der Konkurrenz nur hinterher.

Dabei will der Brite Michael Schumacher unbedingt übertrumpfen und Rekordweltmeister in der Formel 1 werden. Dafür braucht er aber auch ein schnelleres Auto. In den vergangenen Wochen und Monaten wurde auch viel über seine Zukunft bei den Silberpfeilen diskutiert. Wechselt oder bleibt er? Von Red Bull hingegen gibt es jetzt schon eine Abfuhr.

Formel 1: Red Bull erteilt Abfuhr an Hamilton

Lewis Hamilton ist wütend. Wütend auf sein Team. „Ich habe ihnen letztes Jahr noch gesagt, welche Probleme es mit dem Auto gibt“, wütete er beim zweiten Formel-1-Rennen in Saudi-Arabien. Der Brite führte fort: „Ich bin einer der Menschen, die gerne Recht haben. Ich habe zwar nicht immer Recht, aber in diesem Fall hatte ich Recht. Jetzt ist es wichtig, zu den Fehlern zu stehen, sich als Team zusammenzuraufen und das Problem zu lösen.“

Das Verhältnis zwischen Hamilton und Mercedes ist längst nicht mehr so wie vor einigen Jahren. Seit langem gibt es hartnäckige Gerüchte über einen Abgang des Star-Piloten. Die Frage wäre dann nur: wohin? Dahin, wo er sich den achten WM-Titel holen kann und zum Rekordweltmeister der Motorsport-Königsklasse wird.

Dafür braucht er aber auch einen schnellen Boliden. Red Bull ist, wie auch schon in der vergangenen Saison, dieses Jahr nicht zu stoppen. Max Verstappen und Sergio Perez werden den WM-Kampf in dieser Saison wohl unter sich ausmachen. Vom Brause-Rennstall gibt es zudem auch schon einen Korb an Hamilton.

Kein Platz für Hamilton bei Red Bull

„Wir sind sehr glücklich mit den Fahrern, die wir haben“, erteilt Red-Bull-Teamchef Christian Horner Hamilton eine Absage. „Sie sind nicht nur für diese, sondern auch für nächste Saison bei uns unter Vertrag. Ich sehe also nicht, wo wir Platz für Lewis haben sollten.“

Ein Formel-1-Superteam aus Max Verstappen und Lewis Hamilton hat somit wohl (vorerst) keine Zukunft – zumindest nicht bei Red Bull.

Und auch bei Mercedes ist man sich bewusst, dass Hamilton wohl wechseln könnte. „Wenn du als Fahrer einen Titel gewinnen willst, musst du sicherstellen, dass du das richtige Auto hast“, räumt sogar sein Teamchef Toto Wolff ein. „Wenn wir nicht zeigen können, dass wir ihm so ein Auto geben können in den nächsten Jahren, muss er sich umschauen.“ Wolff erklärte sogar, dass er Hamilton verstehen würde, wenn er „in ein, zwei Jahren“ wechseln würde.