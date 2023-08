Formel 1: Hamilton-Aussagen sorgen für Zoff – jetzt kriegt er heftigen Gegenwind

Er weiß wie kaum ein anderer, wie es ist, das beste Auto zu haben. Jahrelang dominierte Lewis Hamilton die Formel 1 mit seinem Mercedes. Mittlerweile hat aber Max Verstappen den Staffelstab übernommen – weswegen Hamilton ihm den Erfolg madig redet.

Immer wieder betont der Rekord-Champion, dass die Red-Bull-Dominanz nicht gut für den Sport sei und die Formel 1 etwas unternehmen müsse. Nun werden aber Gegenstimmen laut. Hamilton gerät in die Schussbahn.

Formel 1: Hamilton stößt auf Kritik

Seit er den WM-Kampf 2021 auf dramatische Weise verlor, konnte Hamilton nicht mehr ganz oben auf dem Podest stehen. Red Bull brach die Vormachtstellung der Silberpfeile und setzte sich selbst an die Spitze. Der Traum vom alleinigen WM-Rekord ist für den Briten in weite Ferne gerückt.

++ Fahrer lässt Comeback-Glocken läuten – ER könnte bald unerwartet zurückkehren ++

Vielleicht ist er auch deshalb so angefressen und lässt keine Chance ungenutzt, darüber zu jammern, wie groß der Abstand zu Red Bull ist. Das kommt allerdings in der Formel 1 nicht gut an. Neben vielen Fans äußern nun auch Experten für heftige Kritik.

Montoya lässt Hamilton auflaufen

Beispielsweise Juan Pablo Montoya. Der siebenfache Grand-Prix-Gewinner tut öffentlich kund, was er von den wiederholten Aussagen hält. „Es ist immer gut, wenn du dich beschwerst, weil du nicht gewinnst“, sagt Montoya gegenüber „Semana“ zunächst.

Dann aber: „Doch als Lewis noch siegte, sagte er, dass sein Auto ihm keinen Vorteil erschaffe.“ Auch einen kleinen Seitenhieb kann er sich nicht verkneifen. „Tatsächlich war die Überlegenheit von Mercedes damals so groß wie jene von Red Bull Racing heute“, meint der Kolumbianer.

Formel 1: Bittere Wahrheit

Dennoch hatte Hamilton um die Meisterschaft schwer zu kämpfen. Ist Verstappen also auch noch der bessere Fahrer als Hamilton? „Ich will damit nicht sagen, dass Lewis kein guter Fahrer ist, im Gegenteil, er ist ein großartiger Pilot. Aber die Wahrheit ist, dass du in diesem Sport im besten Auto sitzen musst, um zu gewinnen“, so Montoya.

Weitere Nachrichten kannst du hier lesen:

In diesem Jahr, so viel ist sicher, wird Verstappen seinen dritten Weltmeistertitel feiern können. Wie lange diese Dominanz in der Formel 1 noch anhält? Er selbst macht nun ernste Andeutungen.