Formel 1: Hamilton-Hammer? Mercedes-Star sorgt mit Zukunfts-Aussagen für Aufregung

Sieben Weltmeister-Titel sind Lewis Hamilton in der Formel 1 nicht genug. Der Mercedes-Pilot will noch einen achten WM-Pokal und sich damit zum Rekord-Weltmeister vor Michael Schumacher krönen. Dafür verlängerte er im vergangenen Jahr seinen Vertrag bis 2025. Zwei Saisons hat er also Zeit, dieses Ziel zu erreichen.

Und was passiert danach? Wird Lewis Hamilton seine Formel-1-Karriere beenden? Der britische Superstar äußerte sich jetzt zu möglichen Spekulationen, die es in den vergangenen Wochen immer wieder gab. Seine Aussagen sorgen in der Motorsport-Welt für mächtig Aufregung.

Formel 1: Hamilton sorgt für Aufregung

Nach einer erneut mehr als nur enttäuschenden Formel-1-Saison gab es reichlich Spekulationen um die Zukunft von Lewis Hamilton. Schließlich endete sein Vertrag im vergangenen Jahr und erst sehr spät kündigte Mercedes an, dass der Vertrag des siebenfachen Weltmeisters bis Ende 2025 verlängert werde.

Auch interessant: Formel 1: Top-Team macht Nägel mit Köpfen! Krasse Ansage an Red Bull

Der achte WM-Titel soll noch unbedingt her. 2021 war er zum Greifen nah, doch in einem spektakulären Finale verlor er gegen Max Verstappen. Ein Titel fehlt ihm noch, um sich zum alleinigen Rekord-Weltmeister zu krönen – vor Michael Schumacher. Viele Experten sind sich sicher, dass Hamilton der Formel 1 den Rücken kehren wird, sollte ihm das gelingen.

„Ich habe nie gesagt, dass ein achter Titel das Ende bedeuten würde“, sagte Hamilton gegenüber „Formule1.nl“. „Und was nach dem Dasein als Formel-1-Pilot folgt, weiß ich noch nicht“, so der 103-fache GP-Sieger deutlich.

„Sag niemals nie“

Hamilton verspüre allerdings nicht unbedingt den Wunsch, der Motorsport-Königsklasse ewig treu zu bleiben. „Aber sag niemals nie“, so der Formel-1-Star. Zudem erklärte er, dass er eine Auszeit nehmen würde, statt in einer anderen Funktion zurückzukehren. Der 39-Jährige kann sich auch vorstellen, zurückzukehren, nachdem er zurückgetreten ist. Damit würde er es zwei anderen Legenden gleichtun.

„Fernando Alonso kam zurück, Michael Schumacher auch. Ich habe das auch bei Athleten aus anderen Sportarten gesehen und mit einigen darüber gesprochen. Sie sagten: ‚Du verlierst etwas, dass du dein ganzes Leben lang gemacht hast. Plötzlich ist es weg.‘ Es kann sein, dass man es dann vermisst, und ich kann mir vorstellen, dass sich da ein tiefes Loch auftut, in das man fällt“, beichtet der Brite.

Mehr Nachrichten für dich:

Mit seinen Aussagen lässt Hamilton aufhorchen. Seine Fans spekulieren indes weiter über die Zukunft der Motorsport-Legende. In der Formel 1 wartet er übrigens seit dem 5. Dezember 2021 auf einen Grand-Prix-Sieg. Ob er diese Durststrecke in 2024 endlich beenden kann?