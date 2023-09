Formel 1: Riesenärger bei Top-Team – Fahrer gehen sich mitten im Rennen an

Formel-1-Fans mussten an diesem Wochenende früh aufstehen, um sich das Rennen anzuschauen. Um 7 Uhr begann der Japan-GP, bei dem am Ende Max Verstappen und Red Bull jubelten. Für den Niederländer war es der 13. Saisonsieg, für das österreichische Team bedeutete er gleichzeitig auch den Titel in der Konstrukteurs-Wertung.

Doch auch wenn Verstappen vom Anfang bis zum Ende dominierte, gab es im Rennen sehr viele actionreiche Momente. Bei Mercedes gab es indes großen Ärger. Beide Formel-1-Piloten kamen sich immer wieder näher. Eine Katastrophe konnte noch vermieden werden.

Formel 1: Riesen-Ärger bei Top-Team

Was war passiert? Für das einstige Weltmeister-Team der Formel 1 war es ein rasantes Rennen. In der laufenden Saison kamen sich Lewis Hamilton und George Russell immer wieder nah, doch in Japan mussten die Silberpfeile-Fans bis zum Schluss zittern, dass es nicht zu einer Kollision zwischen den beiden Briten kommt.

Zu Beginn des Rennens gab es ein intensives Duell zwischen den beiden. Russell funkte verärgert: „Was machen wir hier? Kämpfen wir gegeneinander oder gemeinsam gegen die anderen Teams?“ Hamilton hatte seinen Teamkollegen in der Situation fast von der Strecke gedrängt, was gleichzeitig wohl auch das Aus für Russell gewesen wäre.

Um weitere kritische Momente zu verhindern, funkte das Team in Abwesenheit von Teamchef Toto Wolff, der operiert werden musste (hier mehr dazu), an die beiden Piloten: „Bitte lasst euch beiden genügend Abstand zueinander.“

Russell will sich Stallorder widersetzen

Doch es kommt noch heftiger. Vier Runden waren beim Formel-1-Rennen in Suzuka noch zu fahren, als Russell direkt vor Hamilton auf Platz fünf ist. Die Verantwortlichen fordern den jungen Piloten dazu auf, den Rekord-Weltmeister vorbeizulassen. „Wir tauschen die Position“, so der Kommandostand. Doch Russell beschwert sich und will ihn nicht vorbeilassen.

„Das ist eine Anordnung, George“, funkt die Box. Der 25-Jährige musste nachgeben, Hamilton fuhr vorbei. Für Russell wurde es dann noch bitterer: Eine Runde später überholte ihn Ferrari-Pilot Carlos Sainz, der sich das Duell der beiden Mercedes-Piloten von hinten angeschaut und anschließend profitiert hatte. Um ein Haar hätte der Spanier sogar noch Hamilton überholt.