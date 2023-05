Formel 1: Kündigt Hamilton hier einen Karriere-Hammer an? „Niemals nie sagen“

Bei diesen Worten flippen die Fans von Lewis Hamilton komplett aus. Seit geraumer Zeit sorgen sie sich, dass ihr Idol der Formel 1 den Rücken kehren könnte. Hamiltons Vertrag bei Mercedes läuft aus, bisher gab es keine Verlängerung.

Zudem geht der Brite auf ein für Sportler-Verhältnisse hohes Alter zu. Mittlerweile zählt er 38 Jahre. Dennoch sorgt der siebenmalige Weltmeister der Formel 1 mit diesen Aussagen für einen Paukenschlag.

Formel 1: Hamilton macht spektakuläre Andeutung

Wie lange fährt er noch? Immer wieder gibt es Gerüchte darüber, dass einer der größten Stars des Sports am Saisonende abdanken könnte. Vielfach wird Hamilton nachgesagt, er sei frustriert, weil er mit Mercedes nicht mehr gewinnen kann.

++ Red-Bull-Paukenschlag? Experte lässt Verstappen-Bombe platzen ++

Dass er an ein baldiges Karriereende denkt, lassen seine neusten Aussagen allerdings gar nicht vermuten. Am Rande des Formel-1-Rennens in Miami wurde der Mercedes-Star gefragt, ob es möglich sei, dass er und Fernando Alonso auch in ihren Fünfzigern noch im Auto sitzen könnten. Seine Antwort: „Man kann niemals nie sagen.“

Was hat der Rekord-Champ vor?

Vergleiche zieht er zu Football-Legende Tom Brady, der auch in hohem Alter noch Super-Bowls gewann. Es gebe „eine Menge Leute wie ihn“, so Hamilton. „Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man trainieren kann. Es kommt darauf an, wie man isst, wie man sich konzentriert. Ich glaube, die Technologie in unserem Körper verändert sich.“

Er glaube, dass es vor allem um die Mentalität gehe und ob man noch den Drang hat, die gleichen Opfer wie am Anfang der Karriere zu bringen. Es klingt also in jedem Fall so, als wäre Hamilton der Option, noch mindestens zwölf Jahre fit zu bleiben, nicht abgeneigt.

Formel 1: Hamilton vs. Alonso

„Bei mir ist das ziemlich sicher der Fall. Also, ja, ich weiß es nicht. Ich kann nicht für Fernando sprechen, aber er macht einen tollen Job. Und ich freue mich auf hoffentlich weitere großartige Kämpfe“, sagt er zudem.

Hier liest du weitere Nachrichten:

Guckt man sich derzeit Fernando Alonso an, ist Hamiltons Ansicht gar nicht so abwegig. Der Spanier läuft mit 41 Jahren zu Höchstformen in der Königsklasse auf. Völlig überraschend liegt er in der Fahrerwertung derzeit auf Platz drei.