Obwohl er in diesem Formel-1-Jahr nicht um den WM-Titel mitfahren wird, steht Lewis Hamilton immer wieder in den Schlagzeilen. Denn der Rekord-Weltmeister hat seinen Vertrag bei Mercedes noch immer nicht verlängert. Zwar wollen beide Seiten eine weitere Zusammenarbeit, aber eine Einigung gibt es offiziell noch nicht.

Bleibt der britische Superstar etwa nicht beim achtfachen Konstrukteurs-Weltmeister der Formel 1? Die Aussagen von Teamchef Toto Wolff lassen jetzt aufhorchen.

Formel 1: Hamilton-Abgang von Mercedes?

Wie ist der aktuelle Stand beim Formel-1-Star? Zuletzt gab es Gerüchte, dass beim Kanada-GP eine Vertragsverlängerung bekannt gegeben wird. Diese erwiesen sich letztlich als falsch. „Ich habe Toto (Wolff) getroffen. Wir haben mehrfach miteinander gesprochen. Wir haben ein gutes Verhältnis. Mehr gibt es derzeit nicht zu sagen“, sagte Hamilton.

Der Mercedes-Teamboss erklärte, dass dieses Treffen am Dienstag vor dem Rennen in Kanada stattgefunden habe. In New York bei gemütlicher Atmosphäre haben sich die beiden Freunde getroffen. „Wir saßen am Nachmittag gemeinsam auf dem Sofa, aber ohne Bier, sondern nur mit Wasser. Sportler eben“, so Wolff.

Dabei sollen auch Fortschritte erzielt worden sein, wie Hamilton bestätigte. Allerdings ist es noch zu keiner Einigung gekommen. „Wenn es so weit ist, dann ist es so weit. Ob in einem Monat oder wann auch immer. Solange es nur passiert, kümmert mich das nicht weiter.“

„Ein paar mehr Leute involviert“

Die Formel-1-Fans und vor allem die, die mit Mercedes sympathisieren, werden also weiterhin gespannt zusehen und warten müssen. Dass die Vertragsverlängerung sich wohl in die Länge zieht, könnte auch an Hamiltons Management und den Mercedes-Anwälten liegen. So sollen „ein paar mehr Leute involviert“ sein als nur Hamilton und Wolff, wie der Teamchef erklärt. „Es hängt in keinem Fall an mir alleine.“

Und Wolff weiter: „Ich würde aber sagen: Wenn es um die ganzen wichtigen Details geht, dann ist es eine Sache zwischen Lewis und mir.“ Laut dem Österreicher ist die Verlängerung mit Hamilton eher eine „Frage von Tagen als von Wochen“.

Das wird für ein lautes Aufatmen bei den Silberpfeile-Fans geben, die schon Angst hatten, dass Hamilton zur Konkurrenz wechselt. In den vergangenen Wochen gab es nämlich Gerüchte über einen Wechsel zu Ferrari.