Eigentlich steht einem dritten Formel-1-Titel für Max Verstappen nichts mehr im Wege. Der Red-Bull-Star holt sich einen GP-Sieg nach dem anderen. Aber in den vergangenen Rennen war es nicht mehr so deutlich wie noch zu Beginn der Saison.

Denn Fernando Alonso und Aston Martin kommen dem Niederländer immer näher. Mit dem modifizierten AMR23 könnte der Spanier nun in der Formel 1 für eine große Überraschung sorgen. Grund dafür ist eine Ankündigung seines Teamchefs.

Formel 1: Aston Martin wieder stärker

Wird es in der Formel 1 nun doch wieder etwas spannender? Sechs der acht Rennen hat Max Verstappen gewonnen. Die beiden anderen Grands Pix entschied sein Teamkollege Sergio Perez für sich. Red Bull ist eine Macht und eigentlich kaum einzuholen. Doch die Konkurrenz schläft nicht. Vor allem Aston Martin wird immer schneller und schneller. Routinier Fernando Alonso will mit seinen 41 Jahren noch nicht genug und will unbedingt seinen 33 Sieg in der Motorsport-Königsklasse holen.

Dafür muss aber Verstappen besiegt werden. Nach dem Barcelona-GP dachten alle, dass Aston Martin nicht mehr vorne mitspielen wird. Doch nach Kanada meldete sich Alonso mit einem beeindruckenden zweiten Platz zurück. „Nach Barcelona haben uns alle schon abgeschrieben, dass wir komplett abgeschlagen sind. Aber das haben wir in Kanada mit Sicherheit widerlegt“, sagt Aston-Martin-Teamchef Mike Krack bei „Sky“.

Grund dafür war auch ein Update am AMR23. „Wir sind nicht zurückgefallen im Kräfteverhältnis. Das ist ziemlich wichtig für uns nach Barcelona.“ Denn dort hatte sich Aston Martin schwergetan und erstmals 2023 keinen Podestplatz erzielt.

Muss Verstappen jetzt zittern?

Alonso und Aston Martin wollen aber mehr. Ein zweiter Platz in der Formel 1 reicht ihnen nicht. „Das geht nur, wenn man diese Erfolgserlebnisse hat. Und man darf nicht zurückschauen. Denn dann ist jeder die ganze Zeit im Verteidigungsmodus. Das ist nicht unsere Devise und auch nicht unsere Herangehensweise. Wir wollen nur nach vorne und wir schauen nur nach vorne.“

Eine Siegeschance für Aston Martin sieht vor allem Alonso. „Es kommt noch mehr. Ich will unbedingt ein Rennen gewinnen“, sagte der Spanier nach dem Kanada-GP. Muss Red Bull also bald vor Alonso zittern? „Ich würde nicht sagen, dass Red Bull unter Druck steht. Sie sind die Weltmeister und wir sind im ersten Jahr mit unserer verbesserten Leistung. Da müssen wir schon mit beiden Beinen auf dem Boden bleiben“. Dennoch sei man mit dem Update „etwas näher“ gekommen.

Auch Sky-Experte Ralf Schumacher glaubt, dass das Update noch nicht komplett sichtbar ist. „Das Update hat mich etwas fasziniert. Aber ich glaube, Kanada war eine Strecke, auf der das Update nicht zu hundert Prozent zum Tragen gekommen ist. Deshalb bin ich gespannt“, so der Ex-Pilot. Es wird sich in den kommenden Rennen also zeigen, ob Verstappen wirklich vom Thron zu stoßen ist. Die F1-Fans würden sicherlich eine Abwechslung an der Spitze mögen.